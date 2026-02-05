Ιωάννα Τούνη: Ο σύντροφός της την πήγε διακοπές στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας – Το δωμάτιο που μένουν

Η Ιωάννα Τούνη απολαμβάνει ένα ταξίδι διαφορετικό από όλα τα άλλα που έχει κάνει μέχρι στιγμής με τις παρέες της, διότι σε αυτό είναι μόνο με τον μεγάλο της έρωτα, τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε η influnecer, ο αγαπημένος της διοργάνωσε και της έκανε δώρο αυτό το ταξίδι για την επέτειό τους, χωρίς να της αποκαλύψει τον προορισμό. Τελικά η Ιωάννα Τούνη ταξίδεψε αρχικά στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί με ανταπόκριση στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας.

Φτάνοντας στο Ριάντ, η Ιωάννα Τούνη δεν κρατήθηκε και μοιράστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (05.02.2026) τα νέα της με τους followers της στο Instagram, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι εκείνη και ο σύντροφος της θα μείνουν στην περιοχή για 3 ημέρες και έπειτα θα πάνε σε δεύτερο – μυστικό για εκείνη – προορισμό.

«Λοιπόν συμπεθέρες μου σας έχω update. Έχουμε έρθει Ριάντ για 3 μέρες… και μετά θα ακολουθήσει ακόμη ένας προορισμός που δεν γνωρίζω. Πρώτη φορά εδώ ! Θα δώσω feedback εννοείται» έγραψε χαρακτηριστικά η Ιωάννα Τούνη στο Instagram και δημοσίευσε μια φωτογραφία από την Σαουδική Αραβία.

Παράλληλα, η Ιωάννα Τούνη έκανε room tour και έδειξε τους θαυμαστές και τους ακολούθους της το πολυτελές δωμάτιο στο οποίο διαμένουν με τον αγαπημένο της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη.

Μάλιστα ζήτησε από τον κόσμο να ψηφίσει αν του αρέσει ή όχι.

«Κλείσαμε έναν χρόνο. Και αυτό είναι το ταξίδι δώρο. Είμαι ενθουσιασμένη, πεθαίνω, λιώνω. Πρώτη φορά έχω κάποιον να νοιάζεται έτσι… για να με κάνει χαρούμενη. Και όχι μόνο με υλικά αγαθά. Τώρα αυτό είναι το κερασάκι στην τούρτα. Γελάνε τα μουστάκια μου, δεν ξέρω. Είμαι πολύ χαρούμενη και πολύ ευγνώμων. Και φτου, φτου, φτου, φτου, φτου, ματάκια, ματάκια, ματάκια, ματάκια», είχε εξομολογηθεί η Ιωάννα Τούνη για την έκπληξη που της διοργάνωσε ο σύντροφός της για την επέτειό τους.