Lifestyle

Γιώργος Λιάγκας και Μαρία Αντωνά στη Γαλλική Ριβιέρα: Από το Μόντε Κάρλο και τις Κάννες, βόλτες στο Σεν Τροπέ

Με βάση τις εικόνες και τα βίντεο που μοιράστηκαν, το ζευγάρι πέρασε πολύ όμορφα και χαλαρά, απολαμβάνοντας την πολυτέλεια της περιοχής
Γιώργος Λιάγκας και Μαρία Αντωνά
Γιώργος Λιάγκας και Μαρία Αντωνά
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Γιώργος Λιάγκας και Μαρία Αντωνά επέλεξαν τη Γαλλική Ριβιέρα για να ολοκληρώσουν τις φετινές καλοκαιρινές διακοπές τους. Το ζευγάρι έδωσε μια γεύση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από τα μέρη που επισκέφθηκε στο Μόντε Κάρλο, τις Κάννες και το Σεν Τροπέ.

Η Μαρία Αντωνά εστίασε στην κοσμοπολίτικη και luxury ατμόσφαιρα της περιοχής, ανεβάζοντας φωτογραφίες και βίντεο με εντυπωσιακά supercars, επώνυμα καταστήματα μόδας και νυχτερινές εξόδους. Ο Γιώργος Λιάγκας δημοσιοποίησε βίντεο με το χαρακτηριστικό του χιούμορ, σχολιάζοντας αστειευόμενος τη μεγάλη παρουσία Ελλήνων τουριστών στη Γαλλική Ριβιέρα.

Οι δυο τους μεταφέρθηκαν με σκάφος στις Κάννες από το Μόντε Κάρλο και επισκέφθηκαν το διάσημο εστιατόριο «La Guérite». Εκεί δοκίμασαν ξεχωριστές gourmet δημιουργίες με την υπογραφή του γνωστού σεφ, Γιάννη Κιόρογλου.

Ο κύκλος των καλοκαιρινών τους εξορμήσεων ολοκληρώθηκε στο Σεν Τροπέ, όπου διασκέδασαν στο beach club «Shellona». Ανάμεσα σε μουσική, χορό και σαμπάνιες, ο Γιώργος Λιάγκας μοιράστηκε στιγμιότυπα με τους ακολούθους του, σχολιάζοντας μάλιστα με χιούμορ πως «και στις διακοπές κάνουμε ρεπορτάζ».

Το ταξίδι αυτό έρχεται ως επιστέγασμα ενός γεμάτου καλοκαιριού για το ζευγάρι, το οποίο περιελάμβανε εξορμήσεις σε ελληνικά νησιά, όπως η Τήνος και η Μύκονος, αλλά και προορισμούς του εξωτερικού.

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