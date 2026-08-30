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Ηλίας Βρεττός και Αναστασία Δεληγιάννη στη Σκύρο: «Ο παράδεισος βρέθηκε» έγραψε ο δημοφιλής τραγουδιστής

Στο υλικό που δημοσίευσε ο τραγουδιστής περιλαμβάνονται πολύ τρυφερά στιγμιότυπα και φιλιά με τη σύζυγό του με φόντο το σκυριανό ηλιοβασίλεμα
Ο Ηλίας Βρεττός με τη σύντροφό του, σε εικόνα που δημοσιοποίησε ο τραγουδιστής στο Instagram
Ο Ηλίας Βρεττός με τη σύντροφό του, σε εικόνα που δημοσιοποίησε ο τραγουδιστής στο Instagram
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Ο Ηλίας Βρεττός και η Αναστασία Δεληγιάννη επισκέφθηκαν ταξίδεψαν στο νησί των Σποράδων και ο τραγουδιστής μοιράστηκε τον τεράστιο ενθουσιασμό του στα social media. Η Σκύρος έκρυβε ομορφιές που ανακάλυψαν και έζησαν στα τέλη του φετινού καλοκαιριού. Το ζευγάρι εντυπωσιάστηκε από τα άγρια τοπία και τις καταγάλανες θάλασσες.

Στο υλικό που δημοσίευσε ο Ηλίας Βρεττός στο Instagram την Κυριακή 30 Αυγούστου, περιλαμβάνονται πολύ τρυφερά στιγμιότυπα και φιλιά με τη σύζυγό του, Αναστασία Δεληγιάννη με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Η Σκύρος συνδυάζει με έναν μοναδικό τρόπο δύο διαφορετικά τοπία: το καταπράσινο βόρειο μέρος που θυμίζει Σποράδες και το άγριο, βραχώδες νότιο κομμάτι του, που παραπέμπει σε Κυκλάδες.

«Ο παράδεισος βρέθηκε», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, ο Ηλίας Βρεττός. Με τη σύζυγό του, συμπληρώνουν 4 χρόνια γάμου, την 1η Σεπτεμβρίου του 2026. Ο θρησκευτικός γάμος τους έγινε στην Κύμη Ευβοίας, την ιδιαίτερη πατρίδα του τραγουδιστή.

Από τότε παραμένουν μαζί και είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz. Μέσα από τις εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν, φαίνεται η αγάπη και η ευτυχία τους, στις καλοκαιρινές διακοπές τους.

Προ ημερών, ο Ηλίας Βρεττός υλοποίησε ένα παιδικό του όνειρο με την κατάδυση που έκανε στο ναυάγιο του «Δύστος». Σε βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, παρουσίασε τα πλάνα που κατάφερε να καταγράψει.

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