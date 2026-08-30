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Ηρώ Σαΐα: Είναι αυτονόητο και για τους δυο μας ότι τα παιδιά θα έχουν την ελευθερία της επιλογής στη ζωή τους

"Στέκομαι πάντοτε με σεβασμό απέναντι στον τρόπο που ο δημιουργός θέλει να ειπωθεί το έργο του" δηλώνει η Ηρώ Σαΐα
Ηρώ Σαΐα και Σταύρος Ξαρχάκος
Ηρώ Σαΐα και Σταύρος Ξαρχάκος / NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ
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Για την μακρόχρονη σχέση με τον σύζυγο της, Σταύρο Ξαρχάκο και για τα σχόλια που την πλήγωσαν στο παρελθόν μίλησε, μεταξύ άλλων, η Ηρώ Σαΐα στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στο ένθετο Real life και τη δημοσιογράφο Χρύσα Κακιώρη.

Ο Σταύρος Ξαρχάκος και η Ηρώ Σαΐα έχουν μαζί δύο παιδιά, τα οποία είναι δίδυμα. Έχουν αρχίσει ήδη να δείχνουν την κλίση τους στη μουσική, ακολουθώντας τα βήματα των γονιών τους.

Η Ηρώ Σαΐα πάντως ξεκαθαρίζει πως έχουν απόλυτη ελευθερία στο να επιλέξουν αυτό που τους «γεμίζει». Να διαλέξουν το δρόμο που θα βαδίσουν τόσο στα προσωπικά όσο και στα επαγγελματικά τους.

Μετράτε πλέον δύο δεκαετίες κοινής πορείας με τον Σταύρο Ξαρχάκο. Έχετε πει ότι, όταν έγινε γνωστή η σχέση σας, κάποιοι συμπεριφέρθηκαν σαν να διαγράφτηκε αυτομάτως όλη η προηγούμενη πορεία σας. Τι σας πλήγωσε περισσότερο: η αμφισβήτηση του ταλέντου σας ή το γεγονός ότι έπαψαν να σας αντιμετωπίζουν ως αυτόνομη γυναίκα.

Τότε με πλήγωσαν και τα δύο. Τώρα, το μόνο που με στενοχωρεί είναι που ασχολήθηκα.

Η αγάπη κάνει την καλλιτεχνική ματιά πιο επιεική ή, αντίθετα, πολύ πιο αυστηρή; Διαφωνείτε ποτέ για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ερμηνευτεί ένα τραγούδι του; Και σε μια τέτοια διαφωνία ποιος υποχωρεί;

Δεν τίθεται θέματα τέτοιας διαφωνίας. Στέκομαι πάντοτε με σεβασμό απέναντι στον τρόπο που ο δημιουργός θέλει να ειπωθεί το έργο του.

Τα παιδιά σας, Μαρία – Ιζόλδη και Σταύρος, μεγαλώνουν μέσα σε ένα σπίτι γεμάτο μουσική και μια βαριά καλλιτεχνική κληρονομιά. Πς προστατεύετε το δικαίωμα τους να επιλέξουν έναν διαφορετικό δρόμο;

Δεν προστατεύουμε κανένα τέτοιο δικαίωμα τους, διότι είναι αυτονόητο και για τους δυο μας ότι τα παιδιά μας θα έχουν την ελευθερία της επιλογής στη ζωή τους, σε όλους τους τομείς. Δεν τίθεται καν θέμα.

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