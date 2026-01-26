Λίλα Μπακλέση: Όταν τελείωσα το «Ταμάμ» έπαθα burn out, είχα κρίσεις πανικού και άγχους

Μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε η Λίλα Μπακλέση και μίλησε για μία αρκετά δύσκολη περίοδο της ζωής της.

Η Λίλα Μπακλέση βρέθηκε καλεσμένη στο «Πρωίαν σε Είδον» της ΕΡΤ το πρωί της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου. Η γνωστή ηθοποιός, με ιδιαίτερα εξομολογητική διάθεση, αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι μετά το τέλος της σειράς, «Ταμάμ» στον ANT1 αποφάσισε να ζήσει μόνιμα στο Λονδίνο.

«Όταν τελείωσα το “Ταμάμ” έπαθα ένα burn out. Είχα κρίσεις πανικού, κρίσεις άγχους. Δεν το περιμένεις αυτό που σου συμβαίνει», δήλωσε.

«Τέλειωσα το Εθνικό, έκανα μια σειρά, δεν μπορούσα να ξέρω ή να περιμένω την επιτυχία που θα είχε. Εξελίχθηκε σε κάτι πολύ ιδιαίτερο και μεγάλο.

Με σταματούσαν στον δρόμο… Δεν είναι εύκολο να είσαι κάπου και να σε κοιτάνε όλοι. Οπότε αποφάσισα ότι από τη στιγμή που οι καλύτεροι φίλοι μου είναι στο Λονδίνο θα μπορούσα να πάω για κάποιο διάστημα», εξομολογήθηκε ακόμα.

«Όταν πήγα εκεί κατάλαβα ότι θέλω να ζήσω, έκλεισα κάποια σεμινάρια για υποκριτική. Είχα προτάσεις αλλά και το να φύγω ήταν ένα μεγάλο δώρο για τον εαυτό μου», πρόσθεσε η Λίλα Μπακλέση.