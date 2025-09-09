Η Ήβη Αδάμου εμφανίστηκε δίπλα στον Νίκο Οικονομόπουλο στη Θεσσαλονίκη και έκλεψε τις εντυπώσεις – Εικόνες και βίντεο

Η Ήβη Αδάμου έκλεψε τις εντυπώσεις στο πρώτο επιτυχημένο sold out διήμερο στην Πύλη Αξιού, δίπλα στον καταξιωμένο Νίκο Οικονομόπουλο, χαρίζοντας στο κοινό της Θεσσαλονίκης μοναδικές στιγμές διασκέδασης και συγκίνησης.

Με την εκρηκτική της παρουσία και τις ερμηνείες της, η ταλαντούχα ερμηνεύτρια παρουσίασε μεγάλες προσωπικές επιτυχίες, όπως τα «Σαν το Λουλούδι», «Είπες» και «Λόγια», παρασύροντας και ξεσηκώνοντας το κοινό. Μάλιστα, οι θαμώνες του κέντρου αποθέωσαν την Ήβη Αδάμου, χαρίζοντας της το πιο δυνατό τους χειροκρότημα.

Από το πρόγραμμα ξεχώρισαν οι στιγμές που εκείνη και ο Νίκος Οικονομόπουλος ερμήνευσαν κάποια κορυφαία ντουέτα. Οι κλασικές επιτυχίες «Αδιέξοδο» (Γιάννης Πάριος – Δέσποινα Βανδή) και «Ανήμερα του Έρωτα» (Γιάννης Πάριος – Χάρης Βαρθακούρης), ανέδειξαν την καλλιτεχνική τους χημεία.

Οι δύο πρώτες εμφανίσεις στην Πύλη Αξιού σημείωσαν απόλυτο sold out, ενώ ήδη ανακοινώνονται νέες ημερομηνίες για να καλυφθεί η τεράστια ζήτηση

Ο Νίκος Οικονομόπουλος, με τις αμέτρητες επιτυχίες του και τη σπουδαία του πορεία, στήριξε με τον δικό του μοναδικό τρόπο τη συνεργασία, προσφέροντας στην Ήβη Αδάμου το ιδανικό καλλιτεχνικό πλαίσιο για να ξεδιπλώσει το ταλέντο της και να κατακτήσει τις καρδιές των Θεσσαλονικέων.

Eν τω μεταξύ, τo video clip του τραγουδιού «Σαν το λουλούδι» έχει ξεπεράσει τις 1 εκ. προβολές.

Την ίδια στιγμή, η Ήβη Αδάμου βρίσκεται αυτή την περίοδο στο στούντιο, ετοιμάζοντας το νέο της τραγούδι που θα κυκλοφορήσει σε λίγες εβδομάδες από τη νέα της δισκογραφική εταιρεία Golden Records & Minos EMI, a Universal Music Company.