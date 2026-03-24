Η Ήβη Αδάμου ευχαρίστησε δημοσίως τον Νίκο Οικονομόπουλο για την επιτυχημένη συνεργασία τους

Με επιτυχία και δυνατές στιγμές ολοκληρώθηκε το μουσικό ταξίδι της Ήβης Αδάμου στο πλευρό του Νίκου Οικονομόπουλου, που διήρκεσε από τον Σεπτέμβριο έως και τον Μάρτιο, με εμφανίσεις τόσο στην Αθήνα στο Fantasia Live, όσο και στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξιού.

Ένα σχήμα που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό και σημείωσε συνεχόμενα sold out, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των δύο καλλιτεχνών επί σκηνής, του Νίκου Οικονομόπουλου και της Ήβης Αδάμου.

Η Ήβη Αδάμου ξεχώρισε με τη σκηνική της παρουσία και τις ερμηνείες της, παρουσιάζοντας αγαπημένες επιτυχίες όπως τα «Σαν το Λουλούδι», «Είπες», «Λόγια», αλλά και το πρόσφατο hit single της «Λέει Λέει Λέει», παρασύροντας και ξεσηκώνοντας το κοινό, που την αποθέωσε σε κάθε της εμφάνιση.

Ιδιαίτερη θέση στις βραδιές είχαν τα ντουέτα της με τον Νίκο Οικονομόπουλο, τα οποία αποτέλεσαν κορυφαίες στιγμές του προγράμματος. Με ερμηνείες σε τραγούδια όπως το «Αδιέξοδο» (Γιάννης Πάριος – Δέσποινα Βανδή) και το «Ανήμερα του Έρωτα» (Γιάννης Πάριος – Χάρης Βαρθακούρης), οι δύο καλλιτέχνες ανέδειξαν τη δυνατή καλλιτεχνική τους χημεία, σε μια συνεργασία όπου ο Νίκος Οικονομόπουλος επέλεξε, μετά από πολλά χρόνια, να μοιραστεί τη σκηνή σε ντουέτα, χαρίζοντας στο κοινό ξεχωριστές και ιδιαίτερα δυνατές στιγμές.

Η ίδια η Ήβη Αδάμου, μέσα από μήνυμά της στα social media, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για αυτή τη συνεργασία, τονίζοντας πως «μερικές συνεργασίες δεν είναι απλώς στιγμές, αλλά εμπειρίες που μένουν», ενώ χαρακτήρισε τη σύμπραξή της με τον Νίκο Οικονομόπουλο «μεγάλη χαρά και τιμή», ευχαριστώντας τον για όσα μοιράστηκαν επί σκηνής, αλλά και το κοινό για την αγάπη και τη στήριξή του.

Ο Νίκος Οικονομόπουλος, με τη σπουδαία του πορεία και τις αμέτρητες επιτυχίες του, αποτέλεσε έναν ιδανικό καλλιτεχνικό συνοδοιπόρο, συμβάλλοντας σε μια συνεργασία υψηλού επιπέδου που άφησε το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα στη νυχτερινή διασκέδαση της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Η επιτυχημένη αυτή σύμπραξη ολοκληρώθηκε, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και ανοίγοντας τον δρόμο για τα επόμενα καλλιτεχνικά βήματα της Ήβης Αδάμου.

Πριν από λίγες μέρες κυκλοφόρησε η νέα της συνεργασία με τον Μιχάλη Stavento με τίτλο «Για πάντα», ενώ σε λίγες εβδομάδες αναμένεται να κυκλοφορήσει το νέο δισκογραφικό single της, η φωτογράφιση και το βίντεο κλιπ του οποίου θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες μέρες υπό άκρα μυστικότητα.