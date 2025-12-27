Η Κάιλι Μινόγκ ντύθηκε «Αγιοβασιλίτσα» και μοίρασε ευχές στους θαυμαστές της

Ενθουσίασε τους θαυμαστές της Κάιλι Μινόγκ ένα βίντεο που μοιράστηκε μαζί τους στα social media, καθώς λόγω Χριστουγέννων αποφάσισε να μοιράσει ευχές, φορώντας στολή «Αγιοβασιλίτσας».

Η διάσημη τραγουδίστρια επέλεξε να φορέσει ένα ερυθρόλευκο παντελόνι με ρίγες, ψηλές μαύρες μπότες μέχρι το γόνατο και ένα μίνι φόρεμα που θυμίζει εκπληκτικά τη στολή του Άγιου Βασίλη. Η ανάρτηση αυτή της Κάιλι Μινόγκ έγινε την ημέρα των Χριστουγέννων στον λογαριασμό της στο Instagram και το κοινό της την αποθέωσε για το αποτέλεσμα.

«Καλά Χριστούγεννα και καλές Γιορτές σε όλους! Στέλνω όλη μου την αγάπη», έγραψε ως λεζάντα στο βίντεο που ανέβασε η Κάιλι Μινόγκ.

View this post on Instagram A post shared by Kylie Minogue (@kylieminogue)

Σημειώνεται ότι η Κάλι Μινόγκ είναι η πρώτη καλλιτέχνιδα που κατέκτησε το πρώτο της Νο1 στα βρετανικά charts με το τραγούδι «I Should Be So Lucky» το 1987, ένα τραγούδι που την καθιέρωσε διεθνώς και αποτέλεσε το ντεμπούτο single της.

Μερικές δεκαετίες αργότερα, η διάσημη σταρ κυκλοφόρησε το νέο χριστουγεννιάτικο τραγούδι με τίτλο «XMAS», σημειώνοντας τεράστια επιτυχία, κατακτώντας την 1η θέση στα βρετανικά charts (Christmas Number 1) για το 2025.