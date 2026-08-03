Η Κατερίνα Καινούργιου ανέβασε νέες φωτογραφίες από την οικογενειακή εξόρμηση στη Μύκονο

Το καλύτερο καλοκαίρι της ζωής της βιώνει φέτος η Κατερίνα Καινούργιου, καθώς είναι το πρώτο που απολαμβάνει ως μητέρα. Ο ερχομός της μικρής Ξένιας, της κορούλας που έχει αποκτήσει με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή έχει αλλάξει όλη τη ζωή της παρουσιάστριας.

Εδώ και αρκετές μέρες η Κατερίνα Καινούργιου κάνει διακοπές μαζί με την οικογένειά της. Αρχικά βρέθηκαν στην Πάρο, όπου δραστηριοποιείται επαγγελματικά ο Παναγιώτης Κουτσουμπής, ενώ επισκέφθηκαν και την Αντίπαρο. Τις τελευταίες μέρες ταξίδεψαν στη Μύκονο και τη Δευτέρα (03.08.2026) η παρουσιάστρια ανέβασε νέο υλικό από την εξόρμησή τους.

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«Η πιο όμορφη Μύκονος που έχω ζήσει… ή ίσως τελικά να μην ήταν η Μύκονος πιο όμορφη φέτος…

απλώς η καρδιά μου να είναι πιο γεμάτη από ποτέ…», έγραφε η ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου στο Instagram.

Η Κατερίνα Καινούργιου δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες τόσο με την κορούλα της στην αγκαλιά της, όσο και πόζες με μαγιό, αφού στο νησί απόλαυσε και χαλαρές στιγμές στη θάλασσα.