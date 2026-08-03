Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη ποζάρει στο μηχανάκι της και ξεκαθαρίζει: «Είμαι χωρίς κράνος γιατί είμαι σταματημένη»

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη υποδέχτηκε τον Αύγουστο από ένα ειδυλλιακό μέρος της Ελλάδας, όπου απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές. Μαζί της έχει φυσικά και το αγαπημένο της μεταφορικό μέσο που δεν είναι άλλο από το μηχανάκι της.

Η γνωστή ερμηνεύτρια φορώντας ένα casual κόκκινο φόρεμα και ένα μαντήλι στα μαλλιά πόζαρε χαμογελαστή πάνω στο όχημά της και ευχήθηκε στους διαδικτυακούς της φίλους «καλό μήνα», υπογραμμίζοντας τις ομορφιές του Αυγούστου. Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη διευκρίνισε μάλιστα ότι είναι δεν φοράει κράνος διότι δεν είναι εν κινήσει.

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«Ήρθε ο Αύγουστος… σαν γνώριμος επισκέπτης, με το άρωμα από τα ώριμα σύκα, τα βαριά τσαμπιά των σταφυλιών και το αλάτι που έχει ποτίσει το δέρμα μας όλο το καλοκαίρι.

Στις αυλές υπάρχουν ακόμα παιδιά που φωνάζουν και τρέχουν, παρέες που πιάνουν το τραγούδι και επιτραπέζια παιχνίδια. Ο βασιλικός πεντοβολαει και η θάλασσα γεμίζει με όλες τις ιστορίες του κόσμου.

Ο μήνας της Παναγίας, των πανηγυριών του δεκαπενταύγουστου που κρατούν μέχρι να ξημερώσει, των αγκαλιών που ξαναβρίσκονται, των ευχών που λέγονται σιγανά κάτω από τον έναστρο ουρανό.

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Ο μήνας με τα δύο φεγγάρια, σαν να μην φτάνει ένα για να φωτίσει όσα αγαπήσαμε.

Κι όμως… μέσα στη γενναιοδωρία του, ο Αύγουστος κρύβει πάντα και μια γλυκιά μελαγχολία. Αφού αρχίζουμε να μετράμε τις τελευταίες βουτιές, τα τελευταία ηλιοβασιλέματα, τα τελευταία ξυπόλυτα βράδια του καλοκαιριού.

Ο Αύγουστος που ξεδιπλώνεται σαν το τελευταίο μεγάλο τραγούδι του καλοκαιριού.

Ας τον χαρούμε λοιπόν! Καλό μήνα.

Να διευκρινίσω ότι είμαι χωρίς κράνος γιατί είμαι σταματημένη», έγραψε η γνωστή τραγουδίστρια στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Σημειώνεται ότι τον Δεκέμβριος του 2025, όταν αστυνομικοί έκαναν σήμα στην Ελεωνόρα Ζουγανέλη να σταματήσει με το μηχανάκι της για αλκοτέστ. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο, με αποτέλεσμα να της επιβληθεί πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για ένα μήνα. 6 και πλέον μήνες μετά, η τραγουδίστρια μίλησε για τη συγκεκριμένη υπόθεση που προκάλεσε συζητήσεις.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο vidcast «Εσύ τι μουσική ακούς;» με τον Θεολόγο Ηλίου, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη ανέφερε πως δεν γνώριζε πως το αλκοτέστ θα έβγαινε πάνω από το επιτρεπόμενο όριο, για ένα ποτήρι κρασί που είχε πιει νωρίτερα. Εξήγησε πως η αφαίρεση διπλώματος ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα για την ίδια, το οποίο ξεπέρασε με τη βοήθεια συναδέλφων, εκείνο το διάστημα.

«Είχα πιει ένα ποτήρι κρασί και δεν ήξερα ότι το όριο για το μηχανάκι είναι ένα ποτήρι κρασί και μου πήραν το δίπλωμα για 30 ημέρες», είχε πει για το πρόστιμο που της είχε επιβληθεί μετά από έλεγχο αλκοτέστ.