Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε ότι έχει πάρει 11 κιλά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της

Σε λίγους μήνες η Κατερίνα Καινούργιου θα κρατήσει για πρώτη φορά στην αγκαλιά της το πρώτο της παιδάκι και αυτό διάστημα απολαμβάνει την εγκυμοσύνη της. Η γνωστή παρουσιάστρια βρίσκεται στον 6ο μήνα και συχνά αναφέρεται στην υπέροχη φάση που διανύει, μέσω της εκπομπής που παρουσιάζει στον ALPHA.

Το πρωί της Τετάρτης (24.12.2025) η Κατερίνα Καινούργιου με αφορμή μία συζήτηση που είχε με τον Κώστα Καραφώτη, ο οποίος θα γίνει πατέρας σε λίγο καιρό αποκάλυψε πόσα κιλά έχει πάρει μέχρι στιγμής κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την ακρίβεια η επιτυχημένη παρουσιάστρια δήλωσε στον «αέρα» της εκπομπής της ότι έχει πάρει 11 κιλά.

«Καλά, 11 κιλά έχω πάρει εγώ και είμαι στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης μου», αποκάλυψε στον αέρα της εκπομπής της η Κατερίνα Καινούργιου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώνεται ότι μία ημέρα νωρίτερα η Κατερίνα Καινούργιου με αφορμή μία συζήτηση που είχε με την καλεσμένη της, την ποινικολόγο Γιάννα Παναγοπούλου αποκάλυψε για πρώτη φορά δημοσίως τα δύο ονόματα που σκοπεύει να δώσει στην κόρη της.

«Μου θύμισες και τη δικιά μου ιστορία που είπες για το δεύτερο όνομα γιατί κι εγώ έχω πει ότι το παιδί μου θα πάρει το όνομα της πεθεράς μου που είναι Πολυξένη. Ήμουν στην Πάρο στο σπίτι μας και είχα κάνει το τεστ και ήταν θετικό. Λέω στον άντρα μου ότι θα πάω να δώσω αίμα για την χοριακή», δήλωσε αρχικά στην Γιάννα Παναγοπούλου.

«Τότε ήταν οι τελευταίες μέρες της κολλητής που της Αλεξάνδρας που έχει φύγει από τη ζωή. Παρόλο που ήταν σε κώμα, με παίρνει ξαφνικά η αδερφή της και μου είπε ότι ήθελε η Αλεξάνδρα να μου μιλήσει. Ξύπνησε και ήταν καλύτερα. Της είπα ότι ήθελα κάτι να της πω και θα την έπαιρνα σε λίγο που θα έπαιρνα το αποτέλεσμα. Όταν την ξαναπήρα το απόγευμα, είχε ξαναπέσει. Είπα στον εαυτό μου και στη μητέρα της και τις αδερφές της ότι εγώ το παιδί μου θα το πω Αλεξάνδρα. Είπα στην αδερφή της να της το πει στο αυτί και ότι θα το καταλάβει», εξομολογήθηκε ακόμα στον αέρα της εκπομπής της η Κατερίνα Καινούργιου.