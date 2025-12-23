Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε ότι θα ονομάσει την κόρη της Πολυξένη – Αλεξάνδρα

Μητέρα για πρώτη φορά πρόκειται να γίνει την προσεχή άνοιξη η Κατερίνα Καινούργιου και η λαμπερή παρουσιάστρια αναφέρεται συχνά στο μωράκι που περιμένει μέσω της εκπομπής που παρουσιάζει στον ALPHA.

Το πρωί της Τρίτης (23.12.2025) η Κατερίνα Καινούργιου με αφορμή μία συζήτηση που είχε με την καλεσμένη της, την ποινικολόγο Γιάννα Παναγοπούλου αποκάλυψε για πρώτη φορά δημοσίως τα δύο ονόματα που σκοπεύει να δώσει στην κόρη της.

Όπως είπε η εγκυμονούσα παρουσιάστρια του ALPHA το κοριτσάκι πρόκειται να πάρει το όνομα της πεθεράς της, που είναι Πολυξένη, ενώ η επιθυμία της Κατερίνας Καινούργιου είναι να της δώσει και δεύτερο όνομα, αυτό της καλύτερής της φίλης, της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου που «έφυγε» από τη ζωή πριν μερικούς μήνες, μετά από μία άνιση μάχη με τον καρκίνο.

«Μου θύμισες και τη δικιά μου ιστορία που είπες για το δεύτερο όνομα γιατί κι εγώ έχω πει ότι το παιδί μου θα πάρει το όνομα της πεθεράς μου που είναι Πολυξένη. Ήμουν στην Πάρο στο σπίτι μας και είχα κάνει το τεστ και ήταν θετικό. Λέω στον άντρα μου ότι θα πάω να δώσω αίμα για την χοριακή», δήλωσε αρχικά στην Γιάννα Παναγοπούλου.

«Τότε ήταν οι τελευταίες μέρες της κολλητής που της Αλεξάνδρας που έχει φύγει από τη ζωή. Παρόλο που ήταν σε κόμμα, με παίρνει ξαφνικά η αδερφή της και μου είπε ότι ήθελε η Αλεξάνδρα να μου μιλήσει. Ξύπνησε και ήταν καλύτερα. Της είπα ότι ήθελα κάτι να της πω και θα την έπαιρνα σε λίγο που θα έπαιρνα το αποτέλεσμα.

Όταν την ξαναπήρα το απόγευμα, είχε ξαναπέσει. Είπα στον εαυτό μου και στη μητέρα της και τις αδερφές της ότι εγώ το παιδί μου θα το πω Αλεξάνδρα. Είπα στην αδερφή της να της το πει στο αυτί και ότι θα το καταλάβει», εξομολογήθηκε ακόμα στον αέρα της εκπομπής της η Κατερίνα Καινούργιου.