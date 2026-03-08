Η Κατερίνα Καινούργιου έκανε baby shower για την κόρη της, λίγες μέρες πριν γεννήσει

Μητέρα για πρώτη φορά πρόκειται να γίνει σε έναν περίπου μήνα η Κατερίνα Καινούργιου και θέλησε να το γιορτάσει με τους φίλους της, διοργανώνοντας ένα baby shower για την κορούλα της.

Η γνωστή παρουσιάστρια βρίσκεται ήδη στον 8ο μήνα και μετράει αντίστροφα μέχρι να κρατήσει στην αγκαλιά της τον πρώτο καρπό του έρωτά της με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή. Το μεσημέρι της Κυριακής (08.03.2026) η Κατερίνα Καινούργιου υποδέχτηκε σε έναν υπέροχο χώρο τα αγαπημένα πρόσωπα για να γιορτάσουν τον ερχομό του μωρού της.

Ο χώρος ήταν στολισμένος με υπέροχα λουλούδια και μπαλόνια σε ροζ και λευκό χρώμα.

«Μια υπέροχη Κυριακή», έγραψε ως λεζάντα στο σχετικό βίντεο που δημοσίευσε η Κατερίνα Καινούργιου από το baby shower που διοργάνωσε.

Σημειώνεται ότι η κόρη της Κατερίνας Καινούργιου και του Παναγιώτη Κουτσουμπή θα πάρει δύο ονόματα και θα λέγεται Πολυξένη – Αλεξάνδρα.

«Εγώ θα κάνω γάμο πιο μετά, μετά το μωράκι. Όταν λέω ότι κάτι θα γίνει κρυφό, θα γίνει κρυφό. Ούτε υπονοούμενα ούτε τίποτα. Και για τη βάφτιση έχω αυτό το πράγμα στο μυαλό μου, θα προσπαθήσω να το κρατήσω όσο πιο κλειστό γίνεται. Μετά θα κάνουμε ένα πάρτι για όλους.

Ειδικά η βάφτιση, μού είναι κάτι πολύ ιερό. Δε με ενδιαφέρει ποιος θα παρεξηγηθεί, εμένα με ενδιαφέρει τι θα κάνω εγώ. Δε με ενδιαφέρει καθόλου», δήλωσε πρόσφατα η Κατερίνα Καινούργιου για τον γάμο και τη βάφτιση του μωρού της.