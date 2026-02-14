Η Κατερίνα Καραβάτου ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου: Είπα «όχι» παρόλο που ήθελα, πήγα πίσω

Με αφορμή τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, η Κατερίνα Καραβάτου μίλησε για τα προσωπικά της στον αέρα της εκπομπής «Σαββατοκύριακο Παρέα», όταν καλεσμένη στο στούντιο ήταν η Έλλη Κοκκίνου. Η παρουσιάστρια ανέφερε ότι πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού της, υπήρχαν τα παιδιά της και ο τρόπος που αυτά θα διαχειρίζονταν μια νέα σχέση της. Αυτό την έκανε διστακτική.

Η Κατερίνα Καραβάτου σχολίασε τη σημασία του έρωτα, με αφορμή τη σημερινή μέρα: «Επειδή είναι του Αγίου Βαλεντίνου κάναμε μια κουβέντα για το πώς ερωτεύεται κάποιος που είναι μεγαλύτερος από την ηλικία των 20. Στην ηλικία που είμαι εγώ πιστεύω ότι έτσι και πάθω καμιά “κατραπακιά” θα είναι πιο ισχυρή γιατί θα είναι πιο συνειδητή».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις προσωπικές της επιλογές, υπογραμμίζοντας ότι η μητρότητα υπαγορεύει τη στάση της απέναντι στις σχέσεις: «Έχει να κάνει με το αν μια γυναίκα έχει παιδιά ή δεν έχει. Εμένα αυτό με περιορίζει, πολύ συνειδητά το λέω. Όχι ότι είμαι δυστυχής ή κάτι τέτοιο αλλά καταλαβαίνεις…»

Και συμπλήρωσε σε διαφορετικό σημείο: «Στα χρόνια αυτά, βέβαια εσύ είσαι μόνη πιο πολλά χρόνια απ’ όσα είμαι εγώ, εγώ έχω κάνει αυτές τις επιλογές. Είπα όχι. Παρόλο που ήθελα, πήγα πίσω. Σκέφτομαι αν κάτι συμβεί με κάποιον άλλον άνθρωπο, και αν κάνω κακό στα παιδιά μου; Αν γνωρίσουν κάποιον τα παιδιά μου και πώς θα το εκλάβουν».

Η Κατερίνα Καραβάτου υπήρξε για 10 χρόνια παντρεμένη (2011 – 2021) με τον Κρατερό Κατσούλη και απέκτησαν δύο παιδιά. Διατηρούν άριστες σχέσεις και βρίσκονται κοντά στην Αέλια και στον Αρίωνα, που όπως λένε είναι τα πάντα στις ζωές τους.