Συμβαίνει τώρα:
Lifestyle

Η Κατερίνα Καραβάτου έβαψε πασχαλινά αυγά με τα παιδιά της και αναπόλησε το παρελθόν με τη μητέρα της

«Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου θυμάμαι να βάφω αυγά το Πάσχα με τη μαμά μου», είπε η παρουσιάστρια
To έθιμο με το βάψιμο των πασχαλινών αβγών τήρησε και η παρουσιάστρια Κατερίνα Καραβάτου η οποία σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη μπήκε στην κουζίνα με τα παιδιά της Αέλια και Αρίωνα και έβαψαν τα πιο ιδιαίτερα πασχαλινά αβγά.

Η Κατερίνα Καραβάτου μοιράστηκε τη φωτογραφία με τα βαμμένα αυγά με τους διαδικτυακούς της φίλους, γράφοντας και μερικές σκέψεις της.

Μάλιστα θυμήθηκε τότε που ήταν μικρή και έβαφε τα πασχαλινά αβγά μαζί με τη μητέρα της, που δυστυχώς δεν είναι πια στη ζωή. Η μητέρα της ήταν πάντα δίπλα της σε τέτοιες στιγμές και θέλει να κάνει και εκείνη το ίδιο για τα παιδιά της.

«Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου θυμάμαι να βάφω αυγά το Πάσχα με τη μαμά μου. Κάθε χρονιά μάθαινα καλύτερα, συμμετείχα περισσότερο κι έκανα αυτό το υπέροχο έθιμο όλο και περισσότερο μια δική μου υπόθεση. Η μαμά πάντα δίπλα μου. Να με μαθαίνει, να με καθοδηγεί, να με αφήνει ελεύθερη να κάνω τα δικά μου σχέδια, να το ευχαριστιέμαι περισσότερο.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Katerinakaravatou (@katerinakaravatou)

Είναι μεγάλη η χαρά και η συγκίνηση μου και φέτος: τώρα αφού έμαθαν, η Αέλια και ο Αρίωνας με λιγοστή βοήθεια αλλά με πολλή αγάπη, θέληση και φαντασία ανέλαβαν να φέρουν εις πέρας αυτή την σημαντική παράδοση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και η μαμά πάντα δίπλα τους. Και γι’ αυτό και για τα πάντα. Για όλα, πάντα και παντού. Και του χρόνου! Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα με υγεία σε όλους» ανέφερε η Κατερίνα Καραβάτου στην ανάρτησή της.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
140
97
64
52
44
Newsit logo
Newsit logo