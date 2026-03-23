Η Kατερίνα Λάσπα μπήκε πριν λίγες μέρες στο νοσοκομείο με πυελονεφρίτιδα

Η παρουσιάστρια έχει πάρει πλέον εξιτήριο
Δύσκολες ώρες βίωσε πρόσφατα η Κατερίνα Λάσπα καθώς εισήχθη στο νοσοκομείο με συμπτώματα πυελονεφρίτιδας.

Η είδηση έγινε γνωστή τη Δευτέρα (23.03.2026) μέσω του tlife.gr. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι η καταξιωμένη παρουσιάστρια νοσηλεύτηκε για έξι ημέρες στο νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν. Η Κατερίνα Λάσπα, μιλώντας στον Χρήστο Κούτρα, αποκάλυψε ότι είχε νοσήσει ξανά από πυελονεφρίτιδα πριν από περίπου 18 χρόνια και είχε μπει ξανά σε κάποιο νοσοκομείο.

Η περιπέτεια υγείας της Κατερίνας Λάσπα φαίνεται να συνδέεται με έντονη και στρεσογόνα περίοδο, γεγονός που επιβάρυνε τον οργανισμό της.

Μετά από έξι ημέρες νοσηλείας και τη βοήθεια του θεράποντα γιατρού της, του Κώστα Σταυρόπουλου, η γνωστή παρουσιάστρια πήρε εξιτήριο και  συνεχίζει να ακολουθεί την αγωγή που της έδωσαν από το νοσοκομείο στο σπίτι της.

Σημειώνεται ότι η πυελονεφρίτιδα είναι λοίμωξη του ανώτερου ουροποιητικού συστήματος, η οποία αφορά το νεφρικό παρέγχυμα, τους νεφρικούς κάλυκες και τη νεφρική πύελο. Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις συνδέεται με  συμπτώματα, όπως πυρετό, ρίγος και οσφυαλγία.

Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Γκουίνεθ Πάλτροου: Σε δημοπρασία προσωπικά αντικείμενα της ηθοποιού – Από τα 47 € οι τιμές εκκίνησης
Σύμφωνα με τον Guardian, η δημοπρασία περιλαμβάνει και κομμάτια που αντικατοπτρίζουν την πορεία της στη βιομηχανία του θεάματος και της μόδας όπως ένα φόρεμα Atelier Versace
Γκουίνεθ Πάλτροου
