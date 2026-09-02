Ρούλα Κορομηλά για Γιάννη Πάριο: Η ασέβεια και η μικρότητα θα χαθούν, ο μύθος του θα μείνει ανέγγιχτος

Η Ρούλα Κορομηλά θέλησε να πάρει τη δική της θέση σχετικά με τα αρνητικά σχόλια που έγιναν το τελευταίο διάστημα για τον Γιάννη Πάριο, υπογραμμίζοντας ότι ο μύθος του θα μείνει ανέγγιχτος για πάντα, κόντρα στα «τοξικά πληκτρολόγια».
Η γνωστή παρουσιάστρια, που κατά τη διάρκεια της καριέρας της συνεργάστηκε με αμέτρητους σπουδαίους καλλιτέχνες, γνωρίζει και θαυμάζει εδώ και δεκαετίες τον Γιάννη Πάριο. Μάλιστα, η Ρούλα Κορομηλά τόνισε ότι ο καταξιωμένος τραγουδιστής ανήκει στην κατηγορία των ανθρώπων που γεννήθηκαν για να γράφουν ιστορία.
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«Όσα τοξικά πληκτρολόγια κι αν ξεσηκωθούν, η μνημειώδης καριέρα και η ανυπέρβλητη φωνή του Πάριου είναι χαραγμένες στην ιστορία και στις ψυχές μας.
Εκεί δεν έχετε πρόσβαση. Η ασέβεια και η μικρότητα θα χαθούν στην ανυπαρξία, αλλά ο μύθος του θα μείνει ανέγγιχτος.
Μην δίνετε χώρο αναπαραγωγής στη “συμμορία της απαξίωσης” που δρα και αναπνέει μέσα στον φθόνο για να μειώσει ό,τι δεν μπορεί να φτάσει.
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Απομονώστε αυτήν την τοξική μάστιγα της μειοψηφίας του διαδικτύου που με ευτελή σχόλια επιχειρεί να αποδομήσει αξίες… Κάποιοι γεννήθηκαν για να γράφουν ιστορία. Και κάποιοι απλώς για να την κοιτούν με πικρία και εμπάθεια», έγραψε η Ρούλα Κορομηλά.
Σημειώνεται ότι ο Γιάννης Πάριος εμφανίστηκε την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026 στο Παττίχειο Αμφιθέατρο Λάρνακας στην Κύπρο. Κάποιοι, σχολίασαν αρνητικά βίντεο που ανέβηκαν μετά τη συναυλία στο διαδίκτυο, γράφοντας ότι ο θρύλος του ελληνικού τραγουδιού, ίσως πρέπει να σταματήσει πλέον τις ζωντανές εμφανίσεις.
Εν τω μεταξύ, ανάρτηση υπέρ του Γιάννη Πάριου έκανε μία ημέρα νωρίτερα και ο Στέλιος Ρόκκος, όπως και άλλοι αγαπημένοι καλλιτέχνες που θαυμάζουν το έργο του σπουδαίου ερμηνευτή.
Παρόλο που το κείμενο που ανέβασε ο γνωστός τραγουδιστής ήταν άκρως συγκινητικό, τελικά προκάλεσε μία… παρεξήγηση. Μερικές ώρες μετά τη δημοσιοποίησή του στο Facebook την Τρίτη (02.09.2026) ο συγγραφέας Κυριάκος Χαρίτος τον κατηγόρησε ότι το κείμενο που ανέβασε είναι δικό του.
Έπειτα έγινε μία ανάρτηση από την πλευρά του τραγουδιστή για να ξεκαθαριστεί το μπέρδεμα που δημιουργήθηκε.