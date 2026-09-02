Ρούλα Κορομηλά για Γιάννη Πάριο: Η ασέβεια και η μικρότητα θα χαθούν, ο μύθος του θα μείνει ανέγγιχτος

Η Ρούλα Κορομηλά θέλησε να πάρει τη δική της θέση σχετικά με τα αρνητικά σχόλια που έγιναν το τελευταίο διάστημα για τον Γιάννη Πάριο, υπογραμμίζοντας ότι ο μύθος του θα μείνει ανέγγιχτος για πάντα, κόντρα στα «τοξικά πληκτρολόγια».

Η γνωστή παρουσιάστρια, που κατά τη διάρκεια της καριέρας της συνεργάστηκε με αμέτρητους σπουδαίους καλλιτέχνες, γνωρίζει και θαυμάζει εδώ και δεκαετίες τον Γιάννη Πάριο. Μάλιστα, η Ρούλα Κορομηλά τόνισε ότι ο καταξιωμένος τραγουδιστής ανήκει στην κατηγορία των ανθρώπων που γεννήθηκαν για να γράφουν ιστορία.

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«Όσα τοξικά πληκτρολόγια κι αν ξεσηκωθούν, η μνημειώδης καριέρα και η ανυπέρβλητη φωνή του Πάριου είναι χαραγμένες στην ιστορία και στις ψυχές μας.

Εκεί δεν έχετε πρόσβαση. Η ασέβεια και η μικρότητα θα χαθούν στην ανυπαρξία, αλλά ο μύθος του θα μείνει ανέγγιχτος.

Μην δίνετε χώρο αναπαραγωγής στη “συμμορία της απαξίωσης” που δρα και αναπνέει μέσα στον φθόνο για να μειώσει ό,τι δεν μπορεί να φτάσει.

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Απομονώστε αυτήν την τοξική μάστιγα της μειοψηφίας του διαδικτύου που με ευτελή σχόλια επιχειρεί να αποδομήσει αξίες… Κάποιοι γεννήθηκαν για να γράφουν ιστορία. Και κάποιοι απλώς για να την κοιτούν με πικρία και εμπάθεια», έγραψε η Ρούλα Κορομηλά.