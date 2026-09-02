Ο Γιάννης Βαρδής «ραγίζει» καρδιές για τα 12 χρόνια από τον θάνατο του πατέρα του: Μικραίνει ο πόνος αλλά δεν περνάει ποτέ

Ο Αντώνης Βαρδής άφησε την τελευταία του πνοή πριν από 12 χρόνια, δημιουργώντας ένα ανεκπλήρωτο κενό στον χώρο του ελληνικού μουσικού πενταγράμμου. Ο γιος του, Γιάννης Βαρδής, έκανε δύο συγκινητικές αναρτήσεις στη μνήμη του.

Ο Αντώνης Βαρδής πέθανε στις 2 Σεπτεμβρίου 2014, σε ηλικία 66 ετών και την Τετάρτη (02.09.2026) ο Γιάννης Βαρδής εξομολογήθηκε μέσω του Instagram ότι ο πόνος για τον χαμό του δεν έχει περάσει.

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«Μικραίνει ο πόνος αλλά δεν περνάει ποτέ. Σαν σήμερα αποφάσισες να φύγεις.

Τεράστιο το συναισθηματικό αλλά και το μουσικό κενό σου», έγραψε ο Γιάννης Βαρδής, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία του πατέρα του.

«Έρχομαι και φεύγω το χω δει το έργο

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ξέρω πως τελειώνει και πως ξαν’ αρχινά

Θα ρθω και θα φύγω κι ίσως λίγο λίγο

να συναντηθούμε κι εμείς στο πουθενά», έγραψε σε δεύτερη ανάρτηση για τον πατέρα του ο Γιάννης Βαρδής. Πρόκειται για στίχους του τραγουδιού «Εθνική οδός» του αξέχαστου καλλιτέχνη.

«Υπήρχε αγάπη, φοβερή αγάπη. Υπήρχε τεράστια αγάπη και από τις δύο πλευρές. Και μεγαλώνοντας, μπορώ να μπω και στη θέση του. Γιατί γνωρίζοντας πλέον και ξέροντας μέσα, μέσα από την οικογένεια πώς σκέφτονται τα παιδιά, πώς σκεφτόμαστε εμείς ειδικά για τα παιδιά, γιατί τα παιδιά ακόμα δεν έχουν τόσο ελεύθερη βούληση ή ελεύθερη σκέψη, μπορώ να καταλάβω τους φόβους του, τους συμμερίζομαι, τους ασπάζομαι.

Προσπαθώ να το κάνω με διαφορετικό τρόπο, γιατί ο πατέρας μου ήταν μιας άλλης γενιάς, ίσως να ήταν λίγο παραπάνω σκληρός σε κάποια πράγματα, πιο κάθετος, εγώ προσπαθώ να είμαι ακόμα περισσότερο συζητήσιμος απ’ ό,τι ήταν ο πατέρας μου», είχε δηλώσει ο Γιάννης Βαρδής σε συνέντευξή του για τον Αντώνη Βαρδή.