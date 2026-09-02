Lifestyle

Μάικλ Κίτον και Μόργκαν Φρίμαν ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα ανατρεπτικό γουέστερν

Οι δύο ηθοποιοί θα συνεργαστούν ξανά μετά από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες
Mάικλ Κίτον
O Mάικλ Κίτον /ΑΠΕ
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Δύο από τα πιο αγαπημένα αστέρια του Χόλιγουντ πρόκειται να ενώσουν τα υποκριτικά τους ταλέντα σε μία πολλά υποσχόμενη ταινία. Ο λόγος για τον Μάικλ Κίτον και τον Μόργκαν Φρίμαν που θα πρωταγωνιστήσει στο γουέστερν «Road to Ruin», το σενάριο του οποίου υπογράφει ο Ρ. Ντιν ΜακΚρίρι.

Μάλιστα, ο Μάικλ Κίτον θα αναλάβει και τη σκηνοθεσία του φιλμ. Παράλληλα, θα υποδυθεί τον πρώην ανώτατο ομοσπονδιακό αξιωματικό Henry Tillman, ενώ ο Μόργκαν Φρίμαν έναν καταζητούμενο άντρα Joseph Mulberry.

«Ύστερα από 40 χρόνια αναζήτησης του δολοφόνου της γυναίκας του, η υπόθεση παίρνει νέα τροπή όταν ο Tillman οδηγείται στα ίχνη ενός ηλικιωμένου καταζητούμενου που έχει χάσει τη μνήμη του και σε ένα θαμμένο μυστικό που απειλεί να καταστρέψει και τους δύο», αναφέρεται για τη σύνοψη της ταινίας.

«Μόλις διάβασα το σενάριο για πρώτη φορά, σκέφτηκα ότι είναι εξαιρετικό και πως κρύβει πολλά που ο Μόργκαν και εγώ μπορούμε να ανακαλύψουμε», δήλωσε ο Μάικλ Κίτον για τη νέα του ταινία, προσθέτοντας: «Όταν μιλήσαμε, φάνηκε αμέσως πως βλέπαμε το έργο με την ίδια ματιά. Όπως το “Τελευταία Έξοδος: Ρίτα Χέιγουορθ” δεν είναι απλώς μία ταινία που διαδραματίζεται σε μία φυλακή, έτσι και το “Road to Ruin” δεν είναι ένα απλό γουέστερν. Είναι μία ιστορία με βάθος, που απλώς ξεδιπλώνεται στη Δύση».

Ο Μάικλ Κίτον και ο Μόργκαν Φρίμαν θα συνεργαστούν ξανά μετά από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, καθώς οι δυο τους είχαν πάρει μέρος στην ταινία «Clean and Sober» το 1988.

«Το “Road to Ruin” είναι μία βαθιά ανθρώπινη ιστορία για τη συγχώρεση, την εκδίκηση, τη λύτρωση και τις αποφάσεις που καλείται να πάρει κανείς όταν ο χρόνος εξαντλείται», ανέφερε ο σεναριογράφος, Ρ. Ντιν ΜακΚρίρι, ο οποίος θα αναλάβει και μέρος της παραγωγής μαζί με τον Κίτον, την Κέλι Μέντελσον και τον Γκάρι Λουτσέσι.

Τέλος σημειώνεται ότι η ταινία είναι μία παραγωγή των Revelations Entertainment και George & Leona Productions.

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