Η Δανάη Μπάρκα αποκάλυψε ότι είχε κανονίσει τον γάμο της πριν μάθει ότι είναι έγκυος

Μητέρα για πρώτη φορά αναμένεται να γίνει σε λίγο καιρό η Δανάη Μπάρκα, όπως ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης (02.09.2026), μέσω του Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες με τον Φάνη Μπότση που φανέρωναν την εγκυμοσύνη της.

Η ανάρτηση της ηθοποιού και παρουσιάστριας κατάφερε να κερδίσει αμέτρητα likes και πολλά σχόλια με ευχές για το μωράκι που έρχεται. Η Δανάη Μπάρκα απάντησε σε κάποια σχόλια και έκανε και μία αποκάλυψη σχετικά με την απόφασή της να παντρευτεί τον Φάνη Μπότση, παρόλο που η σχέση τους μετρούσε μόλις μερικούς μήνες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένας follower έγραψε ότι η εγκυμοσύνη ήταν ο λόγος που η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης παντρεύτηκαν τόσο γρήγορα, ωστόσο η μέλλουσα μανούλα τον διέψευσε. Απάντησε, λοιπόν, ότι ο γάμος της είχε ήδη προγραμματιστεί όταν έμαθε ότι ήταν έγκυος. Μάλιστα, χρησιμοποίησε και την παροιμία «Με έναν σμπάρο δυο τρυγόνια».

«Εμ, γι’ αυτό παντρεύτηκε τσακ μπαμ, μπράβο με το καλό!», έγραφε το επίμαχο σχόλιο.

«Ήταν κανονισμένο πιο πριν, οπότε απλά ήρθε με ένα σμπάρο και τα λοιπά και τα λοιπά», απάντησε η Δανάη Μπάρκα.