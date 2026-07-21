Ρόμπι Γουίλιαμς: «Δεν ήταν κοκαΐνη, αλλά καραμέλα» λέει για το λευκό κομμάτι που έπεσε από το στόμα του

Viral στα social media έγινε ο Ρόμπι Γουίλιαμς κατά τη διάρκεια συνέντευξης μετά τον τελικό του Μουντιάλ με αφορμή ένα στιγμιότυπο κατά το οποίο ένα λευκό κομμάτι πέφτει από το στόμα του πάνω στο μικρόφωνο. Πολλοί έσπευσαν να πουν ότι ήταν κοκαΐνη.

Ο 52χρονος τραγουδιστής Ρόμπι Γουίλιαμς, ο οποίος είχε εμφανιστεί μαζί με τη Νικόλ Σέρζινγκερ και τη Λάουρα Παουζίνι στην τελετή λήξης του Μουντιάλ, τράβηξε την προσοχή κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής του στο γερμανικό τηλεοπτικό κανάλι Magenta Sport.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενώ μιλούσε με τους σχολιαστές, το αντικείμενο αυτό βγήκε από το στόμα του. Στη συνέχεια, ο Ρόμπι Γουίλιαμς το πήρε, το κράτησε και ακολούθως το έτριψε πάνω στο κεφάλι του, με αποτέλεσμα να κολλήσει στο μέτωπό του.

Haha Robbie Williams at the world cup, a bit of cocaine falls out his nose on to the microphone, he then picks it up and wipes his head .. pic.twitter.com/4AA2HMorIp — Adam Dunn (@AdamDunn1872) July 20, 2026

Το περιστατικό τράβηξε γρήγορα την προσοχή του κοινού, με πολλούς να αναρωτιούνται εάν πρόκειται για κοκαΐνη.

Δίνοντας τη δική του απάντηση, ο Ρόμπι Γουίλιαμς δήλωσε ότι επρόκειτο για καραμέλες, προσεγγίζοντας το θέμα με χιούμορ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Robbie Williams (@robbiewilliams)

Στο βίντεο, λοιπόν, στο οποίο είναι ξαπλωμένος στο κρεβάτι, ο τραγουδιστής λέει:

«Θα ήθελα απλώς να ζητήσω συγγνώμη για το αντικείμενο που έπεσε πάνω στο μικρόφωνο χθες. Ήμουν βαθιά αντιεπαγγελματίας και ο κόσμος ανησύχησε για μένα. Αλλά όλα είναι εντάξει. Γιατί είχα κι άλλα», προτού βγάλει τη γλώσσα του και αποκαλύψει δύο στρογγυλές καραμέλες μέντας.

Στη συνέχεια ξεσπά σε γέλια, προτού το βίντεο ολοκληρωθεί. Στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε:

«Μόλις ξύπνησα και νιώθω… Mint».