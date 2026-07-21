Στον Μασαγιόσι Σουκίτα το βραβείο Συνολικής Προσφοράς των «Abbey Road Music Photography Awards»

Στον Ιάπωνα φωτογράφο Μασαγιόσι Σουκίτα (Masayoshi Sukita) θα απονεμηθεί το βραβείο Συνολικής Προσφοράς στη φετινή τελετή απονομής των Abbey Road Music Photography Awards.

Γνωστός για την 44χρονη συνεργασία του με τον Ντέιβιντ Μπόουι, ο Σουκίτα έκανε την εμβληματική φωτογραφία εξωφύλλου για το άλμπουμ Heroes του θρύλου της ροκ του 1977. Είναι επίσης γνωστός για τη φωτογράφιση των Ίγκι Ποπ, Μαρκ Μπόλαν, Τζο Στράμερ, Ντέιβιντ Σίλβιαν και Yellow Magic Orchestra.

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Ο Ντέιβιντ Μπέιλι έλαβε το πρώτο βραβείο Συνολικής Προσφοράς το 2025 των Abbey Road Music Photography Awards που αποτελεί τον κορυφαίο θεσμό που γιορτάζει τη φωτογραφική τέχνη στη μουσική βιομηχανία.

Ο Σουκίτα γεννήθηκε στο Κιούσου της Ιαπωνίας το 1938. Το 1965 μετακόμισε στο Τόκιο, και εργάστηκε ως φωτογράφος μόδας και σε τηλεοπτικές διαφημίσεις. Έγινε ανεξάρτητος φωτογράφος το 1970 και την περίοδο εκείνη επισκεπτόταν συχνά τη Νέα Υόρκη, όπου φωτογράφισε τον Τζίμι Χέντριξ τους μήνες πριν από τον θάνατό του, καθώς και τον Μαρκ Μπόλαν των T-Rex.

Το 1972, ο Σουκίτα συνάντησε τον Ντέιβιντ Μπόουι στο Λονδίνο για πρώτη φορά. Οι δυο τους είχαν μια μακρά συνεργασία σε όλο τον κόσμο.

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«Είναι μεγάλη τιμή για μένα να λαμβάνω το βραβείο Συνολικής Προσφοράς στα Abbey Road Music Photography Awards» δήλωσε ο Σουκίτα. «Είμαι πολύ χαρούμενος που αποτελώ μέρος της ιστορίας της φωτογραφίας. Θα συνεχίσω να εργάζομαι πάνω στη φωτογραφία και ελπίζω ο κόσμος να συνεχίσει να απολαμβάνει τη δουλειά μου» τόνισε.

Ο Μαρκ Ρόμπερτσον, διευθυντής μάρκετινγκ και δημιουργικού της Abbey Road, του ιστορικού στούντιο ηχογράφησης στο Λονδίνο ανέφερε: «O Μασαγιόσι Σουκίτα είναι ένας από τους αληθινούς οραματιστές της μουσικής φωτογραφίας. Οι φωτογραφίες του όχι μόνο έχουν καταγράψει μερικούς από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της εποχής μας, αλλά έχουν βοηθήσει να ορίσουμε τον τρόπο που τους βλέπουμε. Ο Σουκίτα δημιούργησε φωτογραφίες που έχουν γίνει μέρος της πολιτιστικής ιστορίας, με έργα διαχρονικά, οικεία και άμεσα αναγνωρίσιμα, καταδεικνύοντας τη δύναμη της φωτογραφίας να διαμορφώνει την ταυτότητα καλλιτεχνών και ολόκληρων εποχών«.

«Η επιρροή και η κληρονομιά του συνεχίζουν να εμπνέουν σε όλη τη μουσική, τη μόδα και την οπτική κουλτούρα. Έχουμε την τιμή να αναγνωρίσουμε τον Μασαγιόσι Σουκίτα με το βραβείο Συνολικής Προσφοράς στα φετινά Abbey Road Music Photography Awards» επισήμανε τονίζοντας ο Ιάπωνας φωτογράφος αφιέρωσε τη ζωή του στην ανάδειξη της μουσικής φωτογραφίας σε μορφή τέχνης».