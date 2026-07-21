Lifestyle

Η Σία Κοσιώνη και ο Κώστας Μπακογιάννης αγαπημένοι και χαμογελαστοί στο κέντρο της Αθήνας

Η χαλαρή βόλτα του ζευγαριού
Κώστας Μπακογιάννης και Σία Κοσιώνη
O Κώστας Μπακογιάννης και η Σία Κοσιώνη / NDP PHOTO
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Η Σία Κοσιώνη έχει βρει τον άντρα της ζωής της στο πρόσωπο του πρώην δημάρχου Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη και μαζί έχουν δημιουργήσει μία ευτυχισμένη οικογένεια.

Μπορεί η φετινή χρονιά μην ήταν από τις ευκολότερες για τη γνωστή δημοσιογράφο, καθώς πέρασε μία σοβαρή περιπέτεια με την υγεία της και ύστερα άλλαξε τηλεοπτική στέγη, μετά από 20 ολόκληρα χρόνια, ωστόσο η Σία Κοσιώνη κοιτάζει μόνο μπροστά και ξεπερνάει κάθε δυσκολία της ζωής, έχοντας πάντα στο πλάι της τον Κώστα Μπακογιάννη.

Πρόσφατα, το ζευγάρι απόλαυσε μία χαλαρή βόλτα στο κέντρο της Αθήνας. Ο φωτογραφικός φακός τους συνέλαβε αγαπημένους και καλοδιάθετους. Ήταν ντυμένοι casual, η Σία Κοσιώνη φορούσε μία λευκή μπλούζα με μπλε ρίγες και jean παντελόνι, ενώ ο σύζυγός της μπλε μπλούζα με γκρι παντελόνι. Το look τους συμπλήρωναν τα απαραίτητα για τον ήλιο, γυαλιά. 

Κώστας Μπακογιάννης και Σία Κοσιώνη
Το ζευγάρι απόλαυσε τη βόλτα του στην «καρδιά» της Αθήνας / NDP PHOTO
Κώστας Μπακογιάννης και Σία Κοσιώνη
Δεν σταμάτησαν να χαμογελούν και να περνούν όμορφες στιγμές / NDP PHOTO
Κώστας Μπακογιάννης και Σία Κοσιώνη
Δεν είναι λίγες οι φορές που ο ένας έχει μιλήσει με λόγια αγάπης για τον άλλον δημοσίως / NDP PHOTO

Σε κάποιες από τις πόζες, η Σία Κοσιώνη και ο Κώστας Μπακογιάννης κρατιούνται από το χέρι και φαίνονται να ευχαριστιούνται την κάθε τους στιγμή.

Κώστας Μπακογιάννης και Σία Κοσιώνη
Ήταν και οι δύο ντυμένοι casual / NDP PHOTO
Κώστας Μπακογιάννης και Σία Κοσιώνη
Eίναι ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρι της δημόσιας ζωής / NDP PHOTO

Σημειώνεται ότι το ζευγάρι έχει αποκτήσει μαζί έναν γιο, τον Δήμο, στον οποίο έχουν και οι δύο μεγάλη αδυναμία.

Η επόμενη σεζόν θα βρει τη Σία Κοσιώνη σε νέα τηλεοπτική στέγη, καθώς πριν από μερικές ημέρες ο ΑΝΤ1 ανακοίνωσε την ένταξή της στο δυναμικό του

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