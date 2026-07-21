Η Στεφανία Γουλιώτη αποθεώνει την Τήνο – Σκαρφάλωσε σε δέντρο και πόζαρε στη φύση του νησιού

Η Τήνος κέρδισε την Στεφανία Γουλιώτη με το καλημέρα. Η ηθοποιός δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες της στο κυκλαδίτικο νησί και έγραψε για όλα όσα τις άρεσαν στις φετινές διακοπές της.

Η Στεφανία Γουλιώτη πόζαρε σε διαφορετικά τοπία του νησιού. Η Τήνος δεν μπήκε στην καρδιά της, μόνο για τις πεντακάθαρες θάλασσες. Η φυσική ομορφιά της είναι σημείο αναφοράς. Κάτι που επισήμανε η ηθοποιός, σε ανάρτηση που έκανε στο Instagram τη Δευτέρα 20 Ιουλίου.

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«Συνήθως πάμε στις Κυκλάδες για τη θάλασσα και τα νερά. Στην Τήνο όμως με κέρδισε η γη, οι γρανιτικοί σχηματισμοί, η πέτρα, ο βράχος, η άμμος, το στάχυ, τα αμπέλια, η μυρωδιά της ρίγανης, οι αγκινάρες, τα ορεινά χωριά, το μάρμαρο. Τι ωραία απρόβλεπτη ψυχική έκπληξη ήταν αυτή. Πώς γίνεται να μην είχα ξανάρθει;» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Στεφανία Γουλιώτη.

Ποζάρει με φόντο το ηλιοβασίλεμα, τα χωριά, τα μάρμαρα, ενώ σε ένα στιγμιότυπο έχει σκαρφαλώσει ακόμα και σε ένα δέντρο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Stefania Goulioti (@stefaniagoulioti)

Το νησί δεν φημίζεται μόνο για την Παναγία της Τήνου, αλλά για την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και το άγριο τοπίο του, σε ορισμένα σημεία.