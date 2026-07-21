Ρία Ελληνίδου και Δημήτρης Αλεξάνδρου σε τρυφερές στιγμές στα Ματογιάννια και στη Μικρή Βενετία της Μυκόνου

Ρία Ελληνίδου και Δημήτρης Αλεξάνδρου κέντρισαν τα βλέμματα το βράδυ της Δευτέρας (20-07-2026) στη Μύκονο. Οι δυο τους πόζαραν για τις ανάγκες των φωτογράφων, έκαναν στάση σε κατάστημα φίλου τους και συνέχισαν τη νύχτα τους στη Μικρή Βενετία. Η τραγουδίστρια και ο επιχειρηματίας έδειχναν πιο ερωτευμένοι από ποτέ.

Η Ρία Ελληνίδου βρέθηκε στη Μύκονο με αφορμή τη συναυλία της, το βράδυ της Τρίτης (21-07-2026) συνδυάζοντας δουλειά και διασκέδαση. Στο πλευρό της βρίσκεται ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, με τον οποίο περπάτησαν χέρι χέρι στα γραφικά σοκάκια του νησιού. Ο επιχειρηματίας είχε φτάσει νωρίτερα στο «Νησί των Ανέμων» και είχε προαναγγείλει την άφιξη της συντρόφου του.

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Κατά τη διάρκεια της βόλτας τους στα Ματογιάννια, η Ρία Ελληνίδου έκανε μια στάση στο νέο κατάστημα του γνωστού σχεδιαστή Πάρι Βαλταδώρου. Εκεί συναντήθηκαν, αντάλλαξαν μια θερμή αγκαλιά και φωτογραφήθηκαν, σε μια όμορφη στιγμή που απαθανατίστηκε.

Το ζευγάρι απαθανατίστηκε επίσης από τον φωτογράφο του πρακτορείου NDP Νίκο Ζώτο, ο οποίος διατηρεί πολύ καλές σχέσεις και στενή φιλία με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου.

Η Ρία Ελληνίδου μίλησε στον δημοσιογράφο Νίκο Κουρούμαλο, για τη νέα της επιτυχία και τα επόμενα επαγγελματικά της σχέδια. Μετά τη βόλτα τους στα σοκάκια, η κάμερα του Mykonos Live TV εντόπισε το ζευγάρι στη Μικρή Βενετία σε τρυφερές στιγμές, απολαμβάνοντας τη μαγική ατμόσφαιρα της Μυκόνου.

Επισήμως πάντως δεν έχουν μιλήσει ανοιχτά για τη φημολογούμενη σχέση τους. Δημήτρης Αλεξάνδρου και Ρία Ελληνίδου έχουν αποφασίσει να μην κρύβονται αλλά και να μην επικεντρώνονται στα προσωπικά τους. Προτιμούν να απασχολούν για άλλους λόγους.