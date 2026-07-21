Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ επισκέφθηκε το μνήμα της Αλίκης Βουγιουκλάκη: «Η απουσία σου μοιάζει αδιανόητη»

Μία ημέρα μετά το μνημόσυνο για τα 30 χρόνια από τον θάνατο της Αλίκης Βουγιουκλάκη, ο μονάκριβος γιος της, Γιάννης Παπαμιχαήλ, επισκέφθηκε το μνήμα της και μίλησε δημοσίως για την απώλειά της από τη ζωή του, συγκινώντας τους διαδικτυακούς του φίλους.

Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ την Τρίτη (21.07.2026) ανέβασε στο Instagram μία φωτογραφία από το μνήμα της σπουδαίας Ελληνίδας ηθοποιού στο Α’ νεκροταφείο Αθηνών, αποκαλύπτοντας ότι το επισκέφθηκε σήμερα για να της προσφέρει τα αγαπημένα της λουλούδια και να πει μία προσευχή. Εν τω μεταξύ, τη Δευτέρα οι υπόλοιποι συγγενείς και οι φίλοι της Αλίκης Βουγιουκλάκη τίμησαν τη μνήμη της, κάνοντας μνημόσυνο.

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«Για άλλη μια χρονιά ήρθα σήμερα κοντά σου. Στάθηκα σιωπηλά δίπλα σου, εκεί όπου αναπαύεσαι. Φέτος συμπληρώνονται τριάντα χρόνια από τότε που έφυγες κι όμως υπάρχουν στιγμές που η απουσία σου μοιάζει ακόμη αδιανόητη.

Δεν έφερα πολλά λόγια. Τα αγαπημένα σου λουλούδια και μια σκέψη, μια προσευχή και την αγάπη που ο χρόνος δεν μπόρεσε ποτέ να μικρύνει. Μου λείπεις, μα σε νιώθω πάντα δίπλα μου. Δε θα ξεχάσω ποτέ τα τελευταία λόγια που μου είπες. Σ’ αγαπώ», έγραψε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ στον επίσημο λογαριασμό που έχει δημιουργηθεί για την Αλίκη Βουγιουκλάκη στο Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Aliki Vougiouklaki Official (@alikivougiouklakiofficial)

Στο μνημόσυνο για τα 30 χρόνια από τον θάνατο της Αλίκης Βουγιουκλάκη παρευρέθηκαν ο αδελφός της, Αντώνης Βουγιουκλάκης, με τον γιο του, Αιμίλιο Βουγιουκλάκη, η σύζυγός του αείμνηστου Τάκη Βουγιουκλάκη, Έφη Πίκουλα, καθώς και άλλα πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο, που τη λάτρεψαν όπως ο Τάκης Ζαχαράτος, ο Κώστας Πρέκας, ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο Μάκης Δελαπόρτας, η Άριελ Κωνσταντινίδη και άλλοι.