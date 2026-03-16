Η Κατερίνα Στανίση για το βιβλίο που ετοιμάζει: Θα τα γράψω όλα, κάποιοι άντρες μπορεί να ντροπιαστούν

Η Κατερίνα Στανίση προανήγγειλε ένα βιβλίο για τη ζωή, τους έρωτες και τις δυσκολίες στην καριέρα και στα προσωπικά της. Όπως είπε, το γράφει μόνη και είναι αποφασισμένη να μην κρατήσει τίποτα κρυφό. Η τραγουδίστρια βρίσκεται, όπως ανέφερε, σε επικοινωνία με εκδοτικούς οίκους και εμφανίζεται σίγουρη για την επιτυχία της προσπάθειάς της.

«Γράφω βιβλίο για τη ζωή μου, μόνη μου. Θέλει χρόνο. Δεν έχω σκεφτεί ακόμα τον τίτλο. Μιλάω με εκδοτικούς οίκους», ανέφερε αρχικά η Κατερίνα Στανίση, σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή «Super Katerina» του Alpha.

«Αντιμετώπισα ένα δύσκολο διαζύγιο όπως και πολλές γυναίκες. Φοβήθηκα γιατί δείχνω δυναμική αλλά είμαι γυναίκα… Αγαπήθηκα στη ζωή μου αλλά νιώθεις μεγαλύτερη χαρά όταν αγαπάς εσύ», είπε σε άλλο σημείο των δηλώσεών της.

Όσον αφορά πάλι το βιβλίο της, η Κατερίνα Στανίση αποκάλυψε: «Θα τα γράψω όλα στο βιβλίο μου. Μπορεί να ντροπιαστούν κάποιοι άνδρες». Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στα τέλη Ιανουαρίου, η τραγουδίστρια είχε μιλήσει για πρώτη φορά, για το βιβλίο που ετοιμάζει. Συνεχίζει και πλέον βρίσκεται στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωσή του.

Η τραγουδίστρια έχει αναφέρει ότι η διαδικασία συγγραφής την έκανε να θυμηθεί έντονα τα παιδικά της χρόνια, τις δυσκολίες που πέρασε στη Γερμανία και την καλλιτεχνική της πορεία.

H Κατερίνα Στανίση υπήρξε παντρεμένη με τον Τάκη Θέμελη, γιο της Ρίτας Σακελλαρίου, με τον οποίο χώρισαν μετά από 14 χρόνια συμβίωσης. «Δεν βγήκε καμία γυναίκα να με στηρίξει όταν είχα πει για την κακοποίηση που είχα υποστεί. Όταν αποκάλυψα την κακοποίηση που βίωσα, δεν το έκανα για διαφήμιση», έχει πει σε δήλωσή της για το δύσκολο διαζύγιό της.

Για συμπεριφορές που την είχαν ενοχλήσει, είχε μιλήσει η Κατερίνα Στανίση και σε παλαιότερη συνέντευξή της. «Τους γέμιζα το μαγαζί και ούτε έναν γιατρό δεν έφεραν. Υπάρχει απονιά. Βλέπεις το μαγαζί γεμάτο τίγκα, μία καρέκλα να είναι άδεια θα γυρίσουν και θα πουν δεν πήγαμε καλά» είχε πει η λαϊκή τραγουδίστρια.