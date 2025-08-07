Η Κατερίνα Στικούδη παίζει πιάνο και τραγουδάει με λευκό μίνι φόρεμα, «τρελαίνοντας» το Instagram

Η Κατερίνα Στικούδη είναι μία από τις πιο εντυπωσιακές παρουσίες του μουσικού πενταγράμμου και το αποδεικνύει με κάθε εμφάνισής της ή ανάρτησή της στα social media.

Πρόσφατα η γνωστή τραγουδίστρια και πρώην μοντέλο δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram, όπου παίζει πιάνο και τραγουδάει το κομμάτι «Wonder where you are» του συγκροτήματος Da Buzz. Μάλιστα, η Κατερίνα Στικούδη φορούσε ένα λευκό μίνι φόρεμα με κοψίματα.

«Wonder where you are!», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της, αποκαλύπτοντας τον τίτλο του τραγουδιού που εκτέλεσε.

View this post on Instagram A post shared by Katerina Stikoudi (@stikoudikaterin)

Η Κατερίνα Στικούδη είχε περιποιηθεί ιδιαίτερα και την υπόλοιπη εμφάνισή της, πιάνοντας τα μαλλιά της σε ένα ψηλό ponytail και φορώντας χρυσά κοσμήματα, κολιέ και σκουλαρίκια, που ταίριαζαν άψογα στα υπόλοιπο σύνολο.

Όπως είναι φυσικό, το βίντεο αυτό ενθουσίασε τους followers της που έσπευσαν να της στείλουν πολλές καρδούλες και κολακευτικά σχόλια. Πρόσφατα, η Κατερίνα Στικούδη είχε ανεβάσει μία υποβρύχια πόζα που είχε ξετρελάνει επίσης τους θαυμαστές της.