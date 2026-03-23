Η Κέλλυ Βρανάκη μίλησε για το πρόσφατο χειρουργείο που έκανε: Αυτό ήταν ένα καμπανάκι για να ρίχνουμε ρυθμούς

Η Κέλλυ Βρανάκη μίλησε για πρώτη φορά on camera στο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε πρόσφατα και σημείωσε ότι πλέον είναι μία χαρά στην υγεία της.

Η νεαρή δημοσιογράφος της εκπομπής «EurovisionGR» έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» και όσα είπε προβλήθηκαν το πρωί της Δευτέρας (23.03.2026). Μεταξύ άλλων, λοιπόν, η Κέλλυ Βρανάκη αναφέρθηκε στην περιπέτεια που πέρασε με την υγεία και χρειάστηκε να μπει στο χειρουργείο.

«Είμαι καλά. Ήταν ένα προγραμματισμένο χειρουργείο που έπρεπε να κάνω, τώρα είναι όλα καλά. Πρέπει να προσέχουμε τους εαυτούς μας λίγο περισσότερο και αυτό ήταν ένα καμπανάκι για να ρίχνουμε ρυθμούς», δήλωσε η Κέλλυ Βρανάκη.

«Η εκπομπή μας πάει πολύ καλά, έχουμε ωραίους καλεσμένους και ενδιαφέροντα θέματα. Είμαι πολύ περήφανη για τη συμμετοχή του Akyla που στέλνουμε στη Eurovision, είναι ένα τραγούδι που το έχει αγαπήσει ο κόσμος και από άλλες χώρες», ανέφερε ακόμα η δημοσιογράφος.

Σημειώνεται ότι η Κέλλυ Βρανάκη αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα υγείας και χρειάστηκε να μπει στο νοσοκομείο για να κάνει μία χειρουργική επέμβαση ρουτίνας την Τρίτη (10.03.2026).