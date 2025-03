Η Κιμ Καρντάσιαν αποκάλυψε ότι και πλήρωσε το δαχτυλίδι αρραβώνων της με τον Κρις Χάμφρις και της το ζήτησε πίσω μετά το διαζύγιο

Το φυσάει και δεν κρυώνει η Κιμ Καρντάσιαν. Όχι μόνο είχε πληρώσει η ίδια το δαχτυλίδι αρραβώνων της με τον Κρις Χάμφρις αλλά της ζήτησε να του το επιστρέψει αφού χώρισαν.

Σε μία ιδιαίτερη αποκάλυψη προέβη η Κιμ Καρντάσιαν σχετικά με τον σύντομο γάμο της με τον δεύτερο της σύζυγο και πρώην αστέρα του NBA, Κρις Χάμφρις. Όπως είπε, στο νέο επεισόδιο της ριάλιτι εκπομπής «The Kardashians», ο πρώην σύζυγός της είχε πληρώσει μόνο το 1/5 του δαχτυλιδιού αρραβώνων της και μάλιστα της το ζήτησε πίσω μετά το διαζύγιό τους

Η τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας Κιμ Καρντάσιαν παντρεύτηκε με τον πρώην αστέρα του NBA τον Αύγουστο του 2011, αλλά μόλις 72 ημέρες αργότερα κατέθεσε αίτηση διαζυγίου, καλλιεργώντας έντονες φήμες πως ο γάμος τους ήταν απλώς ένα διαφημιστικό κόλπο για την προώθηση της εκπομπής «Keeping Up With the Kardashians». Οι φήμες δεν επιβεβαιώθηκαν ποτέ και το διαζύγιο τους τελικά οριστικοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2013, όταν η Καρντάσιαν είχε ήδη σχέση με τον Κάνιε Γουέστ για περισσότερο από έναν χρόνο.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, η Καρντάσιαν αποκάλυψε πως ο Χάμφρις της είχε ζητήσει να του επιστρέψει το δαχτυλίδι του αρραβώνα τους. Μάλιστα, πρόσθεσε πως εκείνη ήταν που είχε καλύψει σχεδόν όλο το κόστος του, καθώς ο πρώην μπασκετμπολίστας είχε αρκεστεί να πληρώσει μόλις το 1/5 της αξίας του.

Αναφερόμενη στο δαχτυλίδι αρραβώνων από τον πρώτο της γάμο με τον μουσικό παραγωγό Ντέιμον Τόμας το 2000, η Καρντάσιαν είπε: «Το πρώτο ήταν 14 καρατίων, το έχω ακόμα». Τότε η Κλόε Καρντάσιαν ρώτησε για εκείνο από τον δεύτερο γάμο της με την Καρντάσιαν να απαντά: «Έπρεπε να το επιστρέψω στον Κρις Χάμφρις. Δεν το κράτησα. Ήμουν έγκυος στη Νορθ, αλλά ακόμη παντρεμένη μαζί του, και για να οριστικοποιηθεί το διαζύγιο, μου ζήτησε να του το επιστρέψω», αποκάλυψε η Καρντάσιαν.

Πληροφορίες από People