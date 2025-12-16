Συμβαίνει τώρα:
Lifestyle

Η Κιμ Κατράλ, εντυπωσιακή με μαύρο ολόσωμο μαγιό στις Μαλδίβες, απολαμβάνει τον μήνα του μέλιτος με τον τέταρτο σύζυγό της

Η Σαμάνθα από το «Sex and the City» παντρεύτηκε για 4η φορά σε μυστική τελετή στο Λονδίνο με τον ηχολήπτη Ράσελ Τόμας
Η Κιμ Κατράλ με μαύρο ολόσωμο μαγιό στις Μαλδίβες
Η Κιμ Κατράλ με μαύρο ολόσωμο μαγιό στις Μαλδίβες

Μήνα του μέλιτος στις εξωτικές Μαλδίβες απολαμβάνει η Κιμ Κάτραλ, η θρυλική ηθοποιός του Sex and the City με τον νέο της – και τέταρτο σύζυγο – Ράσελ Τόμας.

Η Κιμ Κάτραλ, η ατίθαση Σαμάνθα του Sex and the City, παντρεύτηκε για τέταρτη φορά, και απόλαυσε τις πρώτες μέρες του μήνα του μέλιτος με τον νέο της σύζυγο Ράσελ Τόμας στις Μαλδίβες και φορώντας ένα σαγηνευτικό μαύρο μαγιό που αναδείκνυε την τέλεια σιλουέτα της. 

Η 69χρονη ηθοποιός ταξίδεψε στο πολυτελές θέρετρο One&Only Reethi Rah στις Μαλδίβες λίγες μέρες μετά τον τέταρτο γάμο της σε μια μυστική τελετή στο Λονδίνο με τον 54χρονο ηχολήπτη Ράσελ Τόμας.

Το Σαββατοκύριακο, η ηθοποιός τράβηξε όλα τα βλέμματα στα social media, χαλαρώνοντας δίπλα στην πισίνα με ένα μαύρο μαγιό, ξαπλωμένη να απολαμβάνει τον ήλιο, αναδεικνύοντας την εντυπωσιακή της σιλουέτα.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kim Cattrall (@kimcattrall)

Σε άλλη φωτογραφία, η ηθοποιός χαλαρώνει σε μια αιώρα φορώντας μπλε λινό φόρεμα παραλίας, παρακολουθώντας το ηλιοβασίλεμα και απολαμβάνοντας τη μαγευτική ατμόσφαιρα.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kim Cattrall (@kimcattrall)

Το αντρόγυνο φαίνεται να ζει τον απόλυτο έρωτα και τις πολυτελείς στιγμές του μήνα του μέλιτος, με τη διάσημη ηθοποιό να απολαμβάνει κάθε στιγμή σε ένα παραδεισένιο σκηνικό.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
235
203
153
77
66
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Ο Λάκης Γαβαλάς χαρίζει red carpet στιγμές στην καρδιά της Ερμού – Μια «street» style πασαρέλα στη γιορτινή Αθήνα powered by ΣΚΡΑΤΣ
Με tips για glam εμφανίσεις ενόψει των Χριστουγέννων, ο Λάκης Γαβαλάς, μέσα από τη διαδικτυακή εκπομπή του «Κόκκινο Χαλί», με χορηγό το ΣΚΡΑΤΣ, έφερε τη δική του εκδοχή για «red carpet» looks στο κέντρο της πόλης
Λάκης Γαβαλάς
Newsit logo
Newsit logo