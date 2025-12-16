Η Κιμ Κατράλ, εντυπωσιακή με μαύρο ολόσωμο μαγιό στις Μαλδίβες, απολαμβάνει τον μήνα του μέλιτος με τον τέταρτο σύζυγό της

Μήνα του μέλιτος στις εξωτικές Μαλδίβες απολαμβάνει η Κιμ Κάτραλ, η θρυλική ηθοποιός του Sex and the City με τον νέο της – και τέταρτο σύζυγο – Ράσελ Τόμας.

Η Κιμ Κάτραλ, η ατίθαση Σαμάνθα του Sex and the City, παντρεύτηκε για τέταρτη φορά, και απόλαυσε τις πρώτες μέρες του μήνα του μέλιτος με τον νέο της σύζυγο Ράσελ Τόμας στις Μαλδίβες και φορώντας ένα σαγηνευτικό μαύρο μαγιό που αναδείκνυε την τέλεια σιλουέτα της.

Η 69χρονη ηθοποιός ταξίδεψε στο πολυτελές θέρετρο One&Only Reethi Rah στις Μαλδίβες λίγες μέρες μετά τον τέταρτο γάμο της σε μια μυστική τελετή στο Λονδίνο με τον 54χρονο ηχολήπτη Ράσελ Τόμας.

Το Σαββατοκύριακο, η ηθοποιός τράβηξε όλα τα βλέμματα στα social media, χαλαρώνοντας δίπλα στην πισίνα με ένα μαύρο μαγιό, ξαπλωμένη να απολαμβάνει τον ήλιο, αναδεικνύοντας την εντυπωσιακή της σιλουέτα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kim Cattrall (@kimcattrall)

Σε άλλη φωτογραφία, η ηθοποιός χαλαρώνει σε μια αιώρα φορώντας μπλε λινό φόρεμα παραλίας, παρακολουθώντας το ηλιοβασίλεμα και απολαμβάνοντας τη μαγευτική ατμόσφαιρα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kim Cattrall (@kimcattrall)

Το αντρόγυνο φαίνεται να ζει τον απόλυτο έρωτα και τις πολυτελείς στιγμές του μήνα του μέλιτος, με τη διάσημη ηθοποιό να απολαμβάνει κάθε στιγμή σε ένα παραδεισένιο σκηνικό.