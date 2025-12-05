Η Κιμ Κατράλ παντρεύτηκε για 4η φορά σε μυστική τελετή στο Λονδίνο με 12 καλεσμένους

Η σταρ του Sex And The City, Κιμ Κατράλ, παντρεύτηκε για τέταρτη φορά τον αγαπημένο της, Ράσελ Τόμας, στο Λονδίνο.

Την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, η 69χρονη ηθοποιός Κιμ Κατράλ, η ατίθαση Σαμάνθα Τζόουνς από το Sex and the City, και ο 55χρονος ηχολήπτης πραγματοποίησαν τον γάμο τους στο Chelsea Old Town Hall στο Λονδίνο, με μόλις 12 καλεσμένους, παρουσία της οικογένειας και των στενών τους φίλων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Κατράλ επέλεξε για την περίσταση ένα κομψό σύνολο Dior, το οποίο επιμελήθηκε η μακροχρόνια συνεργάτιδά της, η στυλίστρια Πατρίσια Φιλντ.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 2016 στο BBC, όταν η ηθοποιός εμφανίστηκε στην εκπομπή «Woman’s Hour». Η σύνδεσή τους αναπτύχθηκε γρήγορα, με την ηθοποιό να αποκαλύπτει σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Glamour» το 2018: «Με ακολούθησε στο X (πρώην Twitter) και μου έστειλε απευθείας μήνυμα. Ήταν πολύ, πολύ σύγχρονο και ήταν απλώς πολύ εύκολο».

Κράτησαν επαφή, με τον ηχολήπτη να ταξιδεύει τελικά στο Βανκούβερ για να τη δει. «Ήταν πολύ γενναίο εκ μέρους του, γιατί δεν γνωριζόμασταν πραγματικά πέρα από μερικά γεύματα που είχαμε μαζί. Αλλά ήρθε και τα πήγαμε εξαιρετικά», είχε πει η Κατράλ στο περιοδικό «People» το 2020 και είχε προσθέσει: «Και από τότε είμαστε μαζί. Νιώθω πολύ άνετα μαζί του, έχει ένα καταπληκτικό χιούμορ».

Αυτός είναι ο τέταρτος γάμος για την ηθοποιό του «Sex and the City», η οποία στο παρελθόν είχε παντρευτεί τον Λάρι Ντέιβις το 1977, τον Αντρέ Λάισον το 1982 και τον Μαρκ Λέβινσον το 1998.