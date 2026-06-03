Η Κλέλια Ανδριολάτου έβαψε τα μαλλιά της καστανά και δήλωσε ενθουσιασμένη από το τελικό αποτέλεσμα

Η Κλέλια Ανδριολάτου πόζαρε με νέο look και τα σχόλια από διαδικτυακούς φίλους της στο Instagram, άρχισαν πολύ γρήγορα να διαδέχονται το ένα το άλλο. Η ηθοποιός έβαψε τα μαλλιά της καστανά για τις ανάγκες ενός νέου ρόλου και το τελικό αποτέλεσμα, άρεσε και στην ίδια.

Από το καστανόξανθο που είχε η Κλέλια Ανδριολάτου, προχώρησε σε πιο σκούρους τόνους στα μαλλιά της. «Νέος ρόλος, νέα μαλλιά, νέο κεφάλαιο. Είμαι ενθουσιασμένη! Μείνετε συντονισμένοι» έγραψε η ίδια στη λεζάντα της δημοσίευσης που έκανε την Τρίτη 2 Ιουνίου.

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Η ηθοποιός κρατάει ακόμα ως επτασφράγιστο μυστικό τις ακριβείς λεπτομέρειες για τον νέο της ρόλο, καθώς δεν έχει γίνει καμία επίσημη ανακοίνωση. Σύμφωνα με πληροφορίες έχει ήδη συμφωνήσει για τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια νέα παραγωγή που θα προβληθεί σε μεγάλο ιδιωτικό κανάλι την ερχόμενη σεζόν.

Σε πρόσφατες δηλώσεις της, η ίδια απέφυγε να αποκαλύψει το όνομα της σειράς ή του χαρακτήρα της, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Όταν ανακοινωθεί επίσημα, θα σας το πω». Για την ώρα ετοιμάζεται και ποζάρει φουλ ανανεωμένη, όπως δείχνουν οι εικόνες που δημοσιοποίησε στο Instagram.

Τα γυρίσματα της 4ης σεζόν της αγαπημένης σειράς «Maestro» που προβάλλεται στο MEGA και στο Netflix ξεκίνησαν το φθινόπωρο του 2025 και πραγματοποιήθηκα τόσο στην Αθήνα όσο και στους Παξούς, ενώ τα Χριστούγεννα γυρίστηκαν και κάποιες σκηνές στη Βουδαπέστη.