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Ο Κώστας Πρέκας έγινε 85 ετών – Η φωτογραφία του στον Πειραιά το 1972

Ο ηθοποιός απαθανατίζεται σε ηλικία 31 χρόνων, κοιτώντας απευθείας τον φωτογραφικό φακό, με φόντο το λιμάνι και τα σκάφη
Κώστας Πρέκας
Ο Κώστας Πρέκας / NDP Photo / Φωτογραφία (αρχείου) Ανδρέας Νικολαρέας
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Ογδόντα πέντε ετών έγινε την Τετάρτη (26.08.2026) ο Κώστας Πρέκας και το Studio Κλεισθένης με ανάρτηση στο Instagram ευχήθηκε στον δημοφιλή ηθοποιό για τα γενέθλιά του με μία φωτογραφία από το παρελθόν.

Στη συγκεκριμένη φωτογραφία φαίνεται ο Κώστας Πρέκας στον Πειραιά του 1972.

Ο ηθοποιός απαθανατίζεται, κοιτώντας απευθείας τον φωτογραφικό φακό, με φόντο το λιμάνι και τα σκάφη.

«Το Studio Κλεισθένης στέλνει πολλές ευχές και πάνω απ’ όλα υγεία στον ηθοποιό Κώστα Πρέκα, ο οποίος έχει γενέθλια και γίνεται σήμερα 85 ετών. Στη φωτογραφία με τον φακό του Κλεισθένη τον βλέπουμε το 1972 στον Πειραιά», αναφέρεται στη λεζάντα της ανάρτησης στο Instagram.

Το συγκεκριμένο καρέ καταγράφει τον Κώστα Πρέκα σε ηλικία περίπου 31 ετών, αρκετές δεκαετίες πριν από τη σημερινή του εικόνα.

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