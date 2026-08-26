Η Άννα Μαρία Βέλλη ταξίδεψε στην Αλάσκα και κολύμπησε στους παγετώνες

Ένα ξεχωριστό ταξίδι στην Αλάσκα που δύσκολα ξεχνιέται έκανε η Άννα Μαρία Βέλλη μαζί με τον σύζυγό της.

Η Άννα Μαρία Βέλλη βρέθηκε για λίγες ημέρες στην Αλάσκα, όπου είχε την ευκαιρία να εξερευνήσει την περιοχή και να θαυμάσει από κοντά το ιδιαίτερο τοπίο της.

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Το ξεχωριστό αυτό ταξίδι της στον Αρκτικό μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα στο Instagram.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από το ταξίδι, χαρίζοντάς τους μια εικόνα από την ξεχωριστή αυτή εμπειρία. Στις φωτογραφίες ξεχώρισαν οι παγετώνες, τα παγωμένα τοπία και η άγρια φύση της Αλάσκας.

Οι εικόνες αποτύπωσαν το εντυπωσιακό σκηνικό που συνάντησε το ζευγάρι, με τους τεράστιους όγκους πάγου και τα μοναδικά φυσικά τοπία να κλέβουν τις εντυπώσεις. Μάλιστα, η Άννα Μαρία Βέλλη φορώντας μια προστατευτική στολή τόλμησε και βούτηξε σε μια φυσική πισίνα.