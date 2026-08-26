Συμβαίνει τώρα:
Lifestyle

Η Δανάη Μπάρκα έφτιαξε παραδοσιακή φανουρόπιτα και «το σπίτι μοσχοβολάει»

Η ηθοποιός τήρησε τις παραδόσεις και έφτιαξε την παραδοσιακή φανουρόπιτα
NDPPHOTO
NDPPHOTO / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Αύριο Πέμπτη (27.08.2026) του Αγίου Φανουρίου και η Δανάη Μπάρκα μπήκε στην κουζίνα για να φτιάξει την παραδοσιακή φανουρόπιτα χωρίς όμως να πει τι θέλει να βρει.

Η Δανάη Μπάρκα έχει αποδείξει και στο παρελθόν ότι απολαμβάνει να περνάει χρόνο στην κουζίνα, μαγειρεύοντας και δημιουργώντας νέες γεύσεις.

Η παρουσιάστρια και ηθοποιός μπήκε στην κουζίνα ακολουθώντας την παραδοσιακή συνταγή με τα εννιά υλικά. «Φανουρόπιτες στο φούρνο και το σπίτι μοσχοβολάει», έγραψε σε μία από τις δημοσιεύσεις της.

Όπως αποκάλυψε το σπίτι είχε γεμίσει με υπέροχες μυρωδιές, με τη φανουρόπιτα να φαίνεται καλοψημένη και έτοιμη να σερβιριστεί, ενώ η Δανάη Μπάρκα έκοψε ένα κομμάτι για να δοκιμάσει.

barka
barka
barka

Αν είστε αρχάριος στη μαγειρική με αυτή την απλή συνταγή θα έχετε 100% επιτυχία στο παραδοσιακό, αρωματικό κέικ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
240
105
100
99
90
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo