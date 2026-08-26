Η Δανάη Μπάρκα έφτιαξε παραδοσιακή φανουρόπιτα και «το σπίτι μοσχοβολάει»

Αύριο Πέμπτη (27.08.2026) του Αγίου Φανουρίου και η Δανάη Μπάρκα μπήκε στην κουζίνα για να φτιάξει την παραδοσιακή φανουρόπιτα χωρίς όμως να πει τι θέλει να βρει.

Η Δανάη Μπάρκα έχει αποδείξει και στο παρελθόν ότι απολαμβάνει να περνάει χρόνο στην κουζίνα, μαγειρεύοντας και δημιουργώντας νέες γεύσεις.

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Η παρουσιάστρια και ηθοποιός μπήκε στην κουζίνα ακολουθώντας την παραδοσιακή συνταγή με τα εννιά υλικά. «Φανουρόπιτες στο φούρνο και το σπίτι μοσχοβολάει», έγραψε σε μία από τις δημοσιεύσεις της.

Όπως αποκάλυψε το σπίτι είχε γεμίσει με υπέροχες μυρωδιές, με τη φανουρόπιτα να φαίνεται καλοψημένη και έτοιμη να σερβιριστεί, ενώ η Δανάη Μπάρκα έκοψε ένα κομμάτι για να δοκιμάσει.

Αν είστε αρχάριος στη μαγειρική με αυτή την απλή συνταγή θα έχετε 100% επιτυχία στο παραδοσιακό, αρωματικό κέικ.