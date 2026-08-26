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Αντώνης Ρέμος: «Δεν γνωρίζω τον λόγο της ακύρωσης της συναυλίας στη Μύκονο»

Την στενοχώρια του για τη συναυλία που τελικά δεν πραγματοποιήθηκε στη Μύκονο εξέφρασε ο τραγουδιστής
Ο Αντώνης Ρέμος
Ο Αντώνης Ρέμος / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
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Βόλτα έκανε το βράδυ της Τρίτης (25.08.2026) Ματογιάννια της Μυκόνου ο Αντώνης Ρέμος.

Ο Αντώνης Ρέμος παρέμεινε στη Μύκονο ακόμα και μετά τη ματαίωσης της συναυλίας του τον Ιούλιο στο Nammos.

Ο τραγουδιστής είπε για την συναυλία αυτή ότι δεν γνωρίζει τον λόγο της ματαίωσης, είναι πολύ στεναχωρημένος, ότι κάποιοι πρέπει να αναθεωρήσουν και ότι τέτοια event είναι αναγκαία για την Μύκονο.

Και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει συναυλιακά στο νησί την επόμενη χρονιά, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι οι σχετικές αποφάσεις δεν εξαρτώνται από τον ίδιο.

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