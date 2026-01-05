Lifestyle

Η Κλέλια Ανδριολάτου «πετάχτηκε» στη Ρώμη: «Ανέβασε» φωτογραφίες και βίντεο από την Αιώνια Πόλη

Είναι άγνωστο αν η Κλέλια Ανδριολάτου ταξίδεψε στην Ιταλία με τον σύντροφό της, καθώς η ίδια αποφεύγει να αποκαλύψει οτιδήποτε
Κλέλια Ανδριολάτου
Η Κλέλια Ανδριολάτου στη Ρώμη / πηγή φωτογραφίας Instagram

Η Κλέλια Ανδριολάτου πραγματοποίησε ένα ταξίδι στην Ιταλία και συγκεκριμένα στη Ρώμη. H πανέμορφη ηθοποιός μοιράστηκε στο προφίλ της στο Instagram φωτογραφίες και βίντεο από την παραμονή της στην Αιώνια Πόλη.

Η Κλέλια Ανδριολάτου αποκάλυψε στον λογαριασμό της στο Instagram εικόνες από το πρόσφατο ταξίδι της στη Ρώμη.

Στα στιγμιότυπα που ανάρτησε, η δημοφιλής ηθοποιός απαθανατίζεται μπροστά στο Κολοσσαίο, αλλά και σε άλλα σημεία της ιταλικής πρωτεύουσας που επισκέφτηκε.

 
 
 
 
 
Είναι άγνωστο αν η Κλέλια Ανδριολάτου ταξίδεψε στην Ιταλία με τον σύντροφό της, καθώς η ίδια αποφεύγει να αποκαλύψει οτιδήποτε:

«Γιατί να δεις τη σχέση μου; Δεν θα την εμφανίσω. Δεν είμαι έτοιμη», είχε πει, απαντώντας σε πρόσφατη ερώτηση.

