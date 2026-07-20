Η Κλόε Καρντάσιαν για τον θάνατο της γιαγιάς της: «Τήρησες την υπόσχεσή σου και είπες στον μπαμπά μου πόσο τον αγαπάμε»

Δύσκολες στιγμές βιώνει η οικογένεια της Κλόε Καρντάσιαν, καθώς η αγαπημένη τους γιαγιά, και μητέρα της Κρις Τζένερ, MJ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών

Η Κλόε Καρντάσιαν έκανε μία συγκινητική ανάρτηση στο Instagram για να πει στην γιαγιά της το δικό της «αντίο», ενώ ταυτόχρονα ανέφερε ότι ξέρει ότι η γυναίκα τήρησε την υπόσχεσή της και είπε στον πατέρα των Καρντάσιαν πόσο τον αγαπούν. Ένα δικό της αποχαιρετιστήριο μήνυμα είχε δημοσιεύσει και η Κιμ Καρντάσιαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Γλυκιά μου MJ. Σε ευχαριστώ που μας έδειξες ότι η ζωή είναι για να τη γιορτάζουμε, ότι το γέλιο θεραπεύει και ότι η αγάπη είναι η σπουδαιότερη κληρονομιά που μπορούμε να αφήσουμε πίσω μας. Έζησες τη ζωή σου τόσο γεμάτα, με τόση χάρη και ομορφιά.

Μία από τις μεγαλύτερες ευλογίες μου θα είναι πάντα το γεγονός ότι τα παιδιά μου γνώρισαν την προγιαγιά τους. Που έζησαν τις αγκαλιές σου, τις ιστορίες σου, τη χαρά σου και το απίστευτο φως που εξέπεμπες τόσο αβίαστα.

Μας έμαθες ότι η αγάπη δεν χάνεται ποτέ. Συνεχίζει να ζει στην οικογένεια που δημιούργησες, στις παραδόσεις που θα διατηρήσουμε, στις ιστορίες που θα διηγούμαστε και σε κάθε στιγμή που επιλέγουμε τη χαρά. Η αγάπη σου θα είναι για πάντα κομμάτι του εαυτού μας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ευχαριστώ για κάθε μάθημα, κάθε γέλιο, κάθε αγκαλιά και κάθε κομμάτι της καρδιάς σου που χάρισες τόσο απλόχερα. Ήσουν πραγματικά μοναδική.

Ξέρω ότι ο Παράδεισος σε υποδέχτηκε με ανοιχτές αγκάλες, είσαι ανάμεσα σε εκείνους που περίμεναν να σε ξαναδούν. Και ξέρω ότι τήρησες την υπόσχεσή σου και είπες στον μπαμπά μου πόσο βαθιά τον αγαπάμε και πόσο μας λείπει.

View this post on Instagram A post shared by Khloé Kardashian (@khloekardashian)

Ξέρω ότι είσαι ευτυχισμένη απολαμβάνοντας την κόκα κόλα σου, το σάντουιτς με τόνο και τα μπισκότα σου μαζί με τον παππού Χάρι, ενώ η Κάρεν χορεύει γύρω σου. Μέχρι να ξανασυναντηθούμε, γλυκιά μου MJ! Σ’ αγαπώ», έγραψε στην ανάρτησή της η Κλόε Καρντάσιαν.