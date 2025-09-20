Η Κωνσταντίνα Μπεκιάρη για τον χωρισμό της από τον Βασίλη Μπισμπίκη: «Ήταν βίαιο όταν με κυνηγούσαν οι δημοσιογράφοι για μία δήλωση»

Στην περίοδο του χωρισμού της από τον Βασίλη Μπισμπίκη, αναφέρθηκε η πρώην σύζυγος του ηθοποιού, Κωνσταντίνα Μπεκιάρη σε δηλώσεις της στην κάμερα του Open για λογαριασμό της εκπομπής, «Ραντεβού το ΣΚ».

Η πρώην σύζυγος του Βασίλη Μπισμπίκη μίλησε για το κυνήγι των δημοσιογράφων, επισημαίνοντας πως «ήταν βίαιο», αλλά και στις ομαλές σχέσεις που διατηρεί με τον διάσημο ηθοποιό για χάρη του γιού τους, Μιχάλη.

«Έχω εμπλακεί σε ένα κουτσομπολιό χωρίς να το θέλω, δε με αφορά η ζωή των άλλων, αλλά μόνο η δική μου. Ήταν βίαιο και τραυματικά όταν με κυνηγούσαν οι δημοσιογράφοι για να αποσπάσουν μία δήλωση μου για τον Βασίλη Μπισμπίκη», είπε αρχικά η Κωνσταντίνα Μπεκιάρη.

Και πρόσθεσε: «Ο γιος μου Μιχάλης, έχει πάρει όλες τις απαντήσεις για όσα έγιναν με εμένα και τον πατέρα του και είναι καλά με αυτό. Οι σχέσεις είναι πολύ ομαλές, δεν υπάρχουν προβλήματα.

Δύο άνθρωποι που έχουν ένα παιδί έχουν περιθώριο να μην τα βρίσκουνε; Αυτό δεν αφορά εμένα. Το παιδί ξέρει τι γονείς έχει και ξέρει πώς να αντιμετωπίσει τα πράγματα».