Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου σε σπάνια εμφάνιση με τη μικρότερη αδελφή της, Κατερίνα: Δείτε φωτογραφίες

Σε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση οι αδερφές Σπυροπούλου απόλαυσαν τη βόλτα τους στην Αθήνα
Κατερίνα Σπυροπούλου-Κωνταντίνα Σπυροπούλου
Κατερίνα Σπυροπούλου-Κωνταντίνα Σπυροπούλου

Στο κέντρο της Αθήνας «τσάκωσε» ο φωτογραφικός μας φακός την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου με την μικρότερη αδελφή της, Κατερίνα.

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου είναι πολύ δεμένη με την οικογένειά της και δεν είναι λίγες οι φορές που την έχουμε δει σε βόλτες για ψώνια και σε εξόδους με την αδελφή της.

Οι δυο αδελφές απόλαυσαν τη βόλτα και τις αγορές τους στο κέντρο της Αθήνας με την παρουσιάστρια να χαμογελάει στους φωτογράφους.

Η Κατερίνα Σπυροπούλου έχει σπουδάσει διεθνολόγος, ωστόσο προτιμά να ζει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας κρατώντας χαμηλό προφίλ και προστατεύοντας την ιδιοτικότητά της.

Μάλιστα, η οικογένεια της παρουσιάστριας ζει μόνιμα στη Ρόδο, σύμφωνα με όσα έχει πει παλαιότερα η ίδια.

Κατερίνα Σπυροπούλου-Κωνταντίνα Σπυροπούλου
Κατερίνα Σπυροπούλου-Κωνταντίνα Σπυροπούλου
/ NDPPHOTO

 

Κατερίνα Σπυροπούλου-Κωνταντίνα Σπυροπούλου
Κατερίνα Σπυροπούλου-Κωνταντίνα Σπυροπούλου
/ NDPPHOTO

 

Κατερίνα Σπυροπούλου-Κωνταντίνα Σπυροπούλου
Κατερίνα Σπυροπούλου-Κωνταντίνα Σπυροπούλου
/ NDPPHOTO
Κατερίνα Σπυροπούλου-Κωνταντίνα Σπυροπούλου
Κατερίνα Σπυροπούλου-Κωνταντίνα Σπυροπούλου
/ NDPPHOTO

Τόσο οι γονείς της όσο και η μικρή αδελφή της ανεβαίνουν συχνά στην Αθήνα για να βλέπουν την γνωστή παρουσιάστρια και τα δυο παιδιά της, Βασίλη και Βλάσση.

