Η κόρη του Μάρτιν Σορτ που αυτοκτόνησε ήταν φίλη με τον Νικ Ράινερ που δολοφόνησε τους γονείς του

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τη στενή σχέση που είχε η Κάθριν Σορτ – κόρη του ηθοποιού Μάρτιν Σορτ – με τον Νικ Ράινερ, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία των γονιών του, του πατέρα του και διάσημου σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ, και της μητέρας του Μισέλ. Ο Νικ έχει δηλώσει αθώος.

Η 42χρονη κόρη του ηθοποιού Μάρτιν Σορτ, Κάθριν, έδωσε τέλος στη ζωή της, και από τότε έχουν αποκαλυφθεί περισσότερες πληροφορίες για τη μακροχρόνια μάχη της με την κατάθλιψη και θέματα ψυχικής υγείας – κάτι που ο Νικ Ράινερ αντιμετώπιζε επίσης. Ο Σορτ και η αείμνηστη σύζυγός του, Νάνσι Ντόλμαν, είχαν υιοθετήσει την Κάθριν μαζί με τους Όλιβερ και Χένρι. Τα τρία παιδιά μεγάλωναν λίγα λεπτά μακριά από τους Ράινερ στο Μπρεντγουντ και τα παιδιά τους Τζέικ, Νικ και Ρόμι.

«Ο Μάρτιν και ο Ρομπ ήταν πολύ κοντά», δήλωσε πηγή στην Daily Mail. «Κάνανε διακοπές μαζί, γενέθλια, δείπνα, και τα παιδιά ήταν πάντα μαζί, σχεδόν μεγάλωσαν μαζί».

Η ίδια πηγή προσέθεσε: «Η Κάθριν και ο Νικ δέθηκαν ως παιδιά διάσημων γονιών. Είχαν κοινό κάτι πολύ δύσκολο – προσπαθούσαν να βρουν τον δικό τους δρόμο στη ζωή. Τα παιδιά του Χόλιγουντ συχνά είναι δυστυχισμένα, είναι συνηθισμένο».

«Ήθελαν τη δική τους ταυτότητα, δεν ήθελαν να τους λένε απλώς «το παιδί του τάδε».

Το 2012, η Κάθριν κατέθεσε δικαστικά έγγραφα για να αλλάξει το επώνυμό της σε Χάρτλεϊ, εξηγώντας ότι ως ψυχίατρος κοινωνικός λειτουργός και κόρη δημόσιου προσώπου, ανησυχούσε για πιθανή παρενόχληση από μελλοντικούς ασθενείς».

Και τα δύο παιδιά των διάσημων οικογενειών πέρασαν χρόνια σε ιδρύματα παλεύοντας με θέματα ψυχικής υγείας.

Ο Νικ Ράινερ είχε θέματα εθισμού και εισήχθη σε κέντρα απεξάρτησης από τα 15 του χρόνια.

«Ο Μάρτιν και ο Ρομπ πραγματικά φρόντιζαν τα παιδιά τους, ήταν εξαιρετικοί γονείς, έτσι ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να κατηγορήσουν τους γονείς τους για ό,τι στραβό συνέβαινε», δήλωσε η πηγή. «Αυτό δεν είναι εύκολο. Κανείς δεν φταίει. Και η Κάθριν και ο Νικ είχαν τα δικά τους προβλήματα».

Τα τελευταία χρόνια, όμως, η Κάθριν και ο Νικ δεν ήταν τόσο κοντά. Μετά τα νέα για τη δολοφονία των γονιών Ράινερ, η Κάθριν ήταν «πολύ αναστατωμένη». «Ήταν καταθλιπτικό, επηρέασε όλη την παρέα, τόσο σκοτεινό, τόσο κακό και διεστραμμένο», είπε η πηγή. «Σίγουρα επηρέασε την ψυχική της υγεία».

Ο Ρόμπ Ράινερ και η γυναίκα του, Μισέλ, δολοφονήθηκαν στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες στις 14 Δεκεμβρίου 2025. Ο 78χρονος σκηνοθέτης και η 70χρονη γυναίκα του είχαν δεχτεί πολλαπλές μαχαιριές. Ο γιος τους Νικ συνελήφθη την επόμενη ημέρα από την ανακάλυψη των πτωμάτων. Ο ίδιος δήλωσε αθώος, βρίσκεται υπό κράτηση και θα εμφανιστεί ξανά στο δικαστήριο στις 29 Απριλίου.