Αγρίνιο: Συγκίνηση στο «τελευταίο αντίο» στον 32χρονο Μανούσο Φαρμάκη – Τραγικές φιγούρες οι αδελφές του, Όλγα και Γωγώ Φαρμάκη

Σε βαρύ κλίμα τελέστηκε το απόγευμα της Δευτέρας (14.09.2026) στο Αγρίνιο η κηδεία του Μανούσου Φαρμάκη. Ο αδελφός της Όλγας και της Γωγώς Φαρμάκη άφησε την τελευταία του πνοή, εντελώς ξαφνικά, το μεσημέρι της 11ης Σεπτεμβρίου.

Το απόγευμα της Δευτέρας (14.09.2026) στο Αγρίνιο, η οικογένεια, οι φίλοι και οι άνθρωποι που γνώριζαν τον 32χρονο αδελφό της Όλγας και της Γωγώς Φαρμάκη, τον συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία.

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Μόλις στα 32 του χρόνια ο Μανούσος Φαρμάκης έφυγε αιφνιδιαστικά από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του αγαπημένα πρόσωπα που κλήθηκαν από τη μία στιγμή στην άλλη να αντιμετωπίσουν μία απώλεια που κανείς δεν περίμενε.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στις 5:30 το απόγευμα της Δευτέρας στον Ιερό Ναό Αγίου Χριστοφόρου Αγρινίου (Νέο), όπου συγγενείς και φίλοι συγκεντρώθηκαν για το ύστατο χαίρε στον νεαρό.

Ο Μανούσος Φαρμάκης, αδελφός της Όλγας και της Γωγώς Φαρμάκη, κατέρρευσε αιφνιδίως στο σπίτι του το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής (11.09.2026).

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Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η είδηση του θανάτου του Μανούσου Φαρμάκη προκάλεσε συγκίνηση, με το Αγρίνιο να αποχαιρετά έναν νέο άνθρωπο που έφυγε πολύ νωρίς.