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Αγρίνιο: Συγκίνηση στο «τελευταίο αντίο» στον 32χρονο Μανούσο Φαρμάκη – Τραγικές φιγούρες οι αδελφές του, Όλγα και Γωγώ Φαρμάκη

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αδελφός της Όλγας Φαρμάκη και της Γωγώς Φαρμάκη κατέρρευσε την ώρα που παραλάμβανε στο σπίτι του μία παραγγελία
Αγρίνιο: Συγκίνηση στο «τελευταίο αντίο» στον 32χρονο Μανούσο Φαρμάκη - Τραγικές φιγούρες οι αδελφές του, Όλγα και Γωγώ Φαρμάκη
Ο 32χρονος Μανούσος Φαρμάκης «έφυγε» ξαφνικά από τη ζωή / πηγή φωτογραφίας sinidisi.gr
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Σε βαρύ κλίμα τελέστηκε το απόγευμα της Δευτέρας (14.09.2026) στο Αγρίνιο η κηδεία του Μανούσου Φαρμάκη. Ο αδελφός της Όλγας και της Γωγώς Φαρμάκη άφησε την τελευταία του πνοή, εντελώς ξαφνικά, το μεσημέρι της 11ης Σεπτεμβρίου.

Το απόγευμα της Δευτέρας (14.09.2026) στο Αγρίνιο, η οικογένεια, οι φίλοι και οι άνθρωποι που γνώριζαν τον 32χρονο αδελφό της Όλγας και της Γωγώς Φαρμάκη, τον συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία.

Μόλις στα 32 του χρόνια ο Μανούσος Φαρμάκης έφυγε αιφνιδιαστικά από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του αγαπημένα πρόσωπα που κλήθηκαν από τη μία στιγμή στην άλλη να αντιμετωπίσουν μία απώλεια που κανείς δεν περίμενε.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στις 5:30 το απόγευμα της Δευτέρας στον Ιερό Ναό Αγίου Χριστοφόρου Αγρινίου (Νέο), όπου συγγενείς και φίλοι συγκεντρώθηκαν για το ύστατο χαίρε στον νεαρό.

Ο Μανούσος Φαρμάκης, αδελφός της Όλγας και της Γωγώς Φαρμάκη, κατέρρευσε αιφνιδίως στο σπίτι του το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής (11.09.2026).

Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η είδηση του θανάτου του Μανούσου Φαρμάκη προκάλεσε συγκίνηση, με το Αγρίνιο να αποχαιρετά έναν νέο άνθρωπο που έφυγε πολύ νωρίς.

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