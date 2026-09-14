Lifestyle

Ξαφνιάζει η Έλεν Μίρεν: Αποφεύγω τους γιατρούς και προτιμώ για ιατρικές συμβουλές την Τεχνητή Νοημοσύνη

Το 2024 παραλαμβάνοντας κάποιο βραβείο, η 81χρονη καλλιτέχνης είχε σκίσει το κείμενο της ομιλίας που της είχαν δώσει οι διοργανωτές όταν κατάλαβε πως ήταν γραμμένη από ΑΙ
Έλεν Μίρεν
Η διάσημη Αγγλίδα ηθοποιός, Helen Mirren / REUTERS / Φωτογραφία Carlos Osorio
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Την προτίμησή της στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) για συμβουλές σε θέματα υγείας αποκάλυψε η Έλεν Μίρεν. Η 81χρονη βραβευμένη με Όσκαρ Αγγλίδα ηθοποιός εξομολογείται ότι αποφεύγει τους γιατρούς.

Η αποκάλυψη για τη χρήση από την Έλεν Μίρεν, της Τεχνητής Νοημοσύνης σε ιατρικά θέματα, έγινε στο «Entertainment Weekly» στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, όπου η 81χρονη ηθοποιός παρέστη μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της στο θρίλερ «A Talent for Murder», Άλντεν Έρενραϊχ και Ολίβια Κουκ.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, οι Έρενραϊχ και Κουκ αποκάλυψαν ότι ήρθαν πιο κοντά στα γυρίσματα επειδή και οι δύο δηλώνουν υποχόνδριοι.

Τότε η Helen Mirren παρενέβη λέγοντας: «Εγώ μάλλον θα έπρεπε να διαγνωστώ με το αντίθετο της υποχόνδριας. Απλώς αγνοώ εντελώς τα πάντα».

Στη συνέχεια ο 36χρονος Έρενραϊχ τη ρώτησε αν αποφεύγει τους γιατρούς και η ηθοποιός απάντησε: «Απολύτως! Αποφεύγω τους γιατρούς… Και αυτό λειτουργεί».

Στο μεταξύ, η τάση του Έρενραϊχ να ανησυχεί για πιθανά προβλήματα υγείας τον κάνει να εύχεται να «είχε απλώς έναν γιατρό να ζει στο σπίτι του».

Αυτό ώθησε την Μίρεν να αστειευτεί, λέγοντας: «Αλλά εσύ την έχεις. Λέγεται Τεχνητή Νοημοσύνη».

Ο Έρενραϊχ γέλασε με την πρόταση της διάσημης συμπρωταγωνίστριάς του, κάνοντας – αστειευόμενος – λόγο για «… ενδιαφέρουσα διαφήμιση για την Τεχνητή Νοημοσύνη».

Απτόητη η Αγγλίδα καλλιτέχνης τόνισε το πόσο χρήσιμο της είναι αυτό το εργαλείο, λέγοντας: «Ξέρετε, η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι καταπληκτική».

Η υιοθέτηση της τεχνολογίας από την βραβευμένη με Όσκαρ έρχεται δύο χρόνια (σ.σ. 2024) αφότου άσκησε δριμεία κριτική στην Τεχνητή Νοημοσύνη κατά την παραλαβή του βραβείου Lifetime Achievement στα βραβεία American Cinematheque.

Όταν παρέλαβε το βραβείο, οι διοργανωτές είχαν ετοιμάσει μία ομιλία γραμμένη από Τεχνητή Νοημοσύνη. Άρχισε να τη διαβάζει, αλλά στη συνέχεια έσκισε το χαρτί της ομιλίας σε κομμάτια και το πέταξε στο πάτωμα, δείχνοντας ότι είχε γραφτεί από τεχνητή νοημοσύνη.

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