Ξαφνιάζει η Έλεν Μίρεν: Αποφεύγω τους γιατρούς και προτιμώ για ιατρικές συμβουλές την Τεχνητή Νοημοσύνη

Την προτίμησή της στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) για συμβουλές σε θέματα υγείας αποκάλυψε η Έλεν Μίρεν. Η 81χρονη βραβευμένη με Όσκαρ Αγγλίδα ηθοποιός εξομολογείται ότι αποφεύγει τους γιατρούς.

Η αποκάλυψη για τη χρήση από την Έλεν Μίρεν, της Τεχνητής Νοημοσύνης σε ιατρικά θέματα, έγινε στο «Entertainment Weekly» στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, όπου η 81χρονη ηθοποιός παρέστη μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της στο θρίλερ «A Talent for Murder», Άλντεν Έρενραϊχ και Ολίβια Κουκ.

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Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, οι Έρενραϊχ και Κουκ αποκάλυψαν ότι ήρθαν πιο κοντά στα γυρίσματα επειδή και οι δύο δηλώνουν υποχόνδριοι.

Τότε η Helen Mirren παρενέβη λέγοντας: «Εγώ μάλλον θα έπρεπε να διαγνωστώ με το αντίθετο της υποχόνδριας. Απλώς αγνοώ εντελώς τα πάντα».

Στη συνέχεια ο 36χρονος Έρενραϊχ τη ρώτησε αν αποφεύγει τους γιατρούς και η ηθοποιός απάντησε: «Απολύτως! Αποφεύγω τους γιατρούς… Και αυτό λειτουργεί».

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Στο μεταξύ, η τάση του Έρενραϊχ να ανησυχεί για πιθανά προβλήματα υγείας τον κάνει να εύχεται να «είχε απλώς έναν γιατρό να ζει στο σπίτι του».

Αυτό ώθησε την Μίρεν να αστειευτεί, λέγοντας: «Αλλά εσύ την έχεις. Λέγεται Τεχνητή Νοημοσύνη».

Helen Mirren Says She Avoids Doctors, Turns to AI for Health Advice: ‘And It’s Working’ https://t.co/Iku9SQokVc — People (@people) September 14, 2026

Ο Έρενραϊχ γέλασε με την πρόταση της διάσημης συμπρωταγωνίστριάς του, κάνοντας – αστειευόμενος – λόγο για «… ενδιαφέρουσα διαφήμιση για την Τεχνητή Νοημοσύνη».

Απτόητη η Αγγλίδα καλλιτέχνης τόνισε το πόσο χρήσιμο της είναι αυτό το εργαλείο, λέγοντας: «Ξέρετε, η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι καταπληκτική».

Η υιοθέτηση της τεχνολογίας από την βραβευμένη με Όσκαρ έρχεται δύο χρόνια (σ.σ. 2024) αφότου άσκησε δριμεία κριτική στην Τεχνητή Νοημοσύνη κατά την παραλαβή του βραβείου Lifetime Achievement στα βραβεία American Cinematheque.

English actor Helen Mirren fooled the crowd at the American Cinematheque Awards on February 15, giving a generic acceptance speech before saying, ‘That was written by AI,’ and tearing it up. Her gesture of defiance was met with applause and laughter. pic.twitter.com/3LmQ9mkuhz — NowThis Impact (@nowthisimpact) February 20, 2024

Όταν παρέλαβε το βραβείο, οι διοργανωτές είχαν ετοιμάσει μία ομιλία γραμμένη από Τεχνητή Νοημοσύνη. Άρχισε να τη διαβάζει, αλλά στη συνέχεια έσκισε το χαρτί της ομιλίας σε κομμάτια και το πέταξε στο πάτωμα, δείχνοντας ότι είχε γραφτεί από τεχνητή νοημοσύνη.