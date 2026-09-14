Νίκος Οικονομόπουλος: «Ο Γιώργος Μαζωνάκης με έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο αλλά ήμουν σε συναυλίες, έχω ενοχές»

Δημοφιλείς καλλιτέχνες και αγαπημένοι φίλοι του Γιώργου Μαζωνάκη βρέθηκαν στην κηδεία για να του πουν το στερνό «αντίο» και ο Νίκος Οικονομόπουλος έκανε μία προσωπική αποκάλυψη.

Ο γνωστός καλλιτέχνης που ήταν κοντά με τον αδικοχαμένο τραγουδιστή τη Δευτέρα (14.09.2026) πήγε στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας για την κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο Νίκος Οικονομόπουλος μιλώντας στην εκπομπή «Live You» δήλωσε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης πρόσφατα τον έπαιρνε τηλέφωνο αλλά δεν κατάφερε να του μιλήσει και για τον λόγο αυτόν νιώθει τύψεις.

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«Αυτή η μέρα είναι δύσκολη και για τον κόσμο και για την οικογένειά του. Να λέμε πολλές κουβέντες δεν έχει νόημα», είπε αρχικά.

«Ο Γιώργος ήταν πολύ αγαπητός σε όλο τον κόσμο και σε εμάς τους συναδέλφους του. Του ευχόμαστε καλό ταξίδι, καλό παράδεισο και να είναι κοντά στον Χριστό μας», ανέφερε ακόμα ο Νίκος Οικονομόπουλος για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Θα τον θυμάμαι ως ένα αγνό, καλό παιδί», πρόσθεσε.

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«Το τελευταίο διάστημα, πριν ενάμιση μήνα, με έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο και επειδή ήμουν σε συναυλίες και δεν μπορούσα να είμαι στην Αθήνα, έχω στενοχωρηθεί, γιατί δεν κατάλαβα τι ήθελε να μου πει και γι’ αυτό έχω λίγες ενοχές μέσα μου», εξομολογήθηκε ο Νίκος Οικονομόπουλος.

«Παρόλα αυτά πιστεύω πως ο Γιώργος είναι κάπου καλά», πρόσθεσε ο γνωστός τραγουδιστής.