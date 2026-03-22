Η Λένα Παπαληγούρα ραγίζει καρδιές για τον θάνατο του πατέρα της: «40 ημέρες και μου λείπει αφάνταστα»

Δύσκολες στιγμές συνεχίζει να περνάει η Λένα Παπαληγούρα, καθώς θρηνεί ακόμα τον θάνατο του αγαπημένου της πατέρα, Αναστάση Παπαληγούρα.

Η γνωστή ηθοποιός προσπαθεί να διαχειριστεί τον πόνο της απώλειας του πατέρα της, ο οποίος ήταν ο πολιτικός Αναστάσης Παπαληγούρας, ο οποίος ως υπουργός Δικαιοσύνης το 2006 είχε θεσπίσει τον πρώτο νόμο για την ενδοοικογενειακή βία και την κακοποίηση. Η Λένα Παπαληγούρα μιλώντας στο παρελθόν δημοσίως για εκείνον είχε εκφράσει τον θαυμασμό της στο πρόσωπό του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αναστάσης Παπαληγούρας άφησε την τελευταία του πνοή στις 12 Φεβρουαρίου 2026 και σήμερα, Κυριακή (22.03.2026) συμπληρώνονται 40 μέρες από τον θάνατό του. Η Λένα Παπαλαγούρα, λοιπόν, έκανε τα ξημερώματα μία άκρως συγκινητική ανάρτηση για εκείνον κι εξομολογήθηκε ότι της λείπε αφάνταστα. Ταυτόχρονα ευχαρίστησε τους διαδικτυακούς της φίλους για τα μηνύματα στήριξης και αγάπης που της στέλνουν.

«40 ημέρες… Λείπει… Και μου λείπει… Αφάνταστα. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τα συλλυπητήρια μηνύματα και την υποστήριξή σας στις δύσκολες αυτές στιγμές. Η σκέψη σας μου δίνει δύναμη», έγραψε στην ανάρτησή της η Λένα Παπαληγούρα και μοιράστηκε και μία σειρά από φωτογραφίες για τον πατέρα της.

View this post on Instagram A post shared by Lena Papaligoura (@lena_papaligoura)

Ανάμεσα στους διαδικτυακούς της φίλους που έσπευσαν να της στείλουν την αγάπη τους ήταν και κάποιοι καλοί της συνάδελφοι, όπως η Σμαράγδα Καρύδη, ο Δημήτρης Μοθωναίος, ο Δημήτρης Κίτσος και η Σάρα Εσκενάζυ.