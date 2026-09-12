Η Λένα Ζευγαρά δάκρυσε για τον Γιώργο Μαζωνάκη – Η αφιέρωση επί σκηνής με το «Εμένα πες μου ποιος»

Η Λένα Ζευγαρά συγκίνησε τους θαμώνες νυχτερινού κέντρου της Αθήνας, όπου εμφανίζεται, με μια συγκινητική αφιέρωση για την απώλεια του 54χρονου καλλιτέχνη. Ο Γιώργος Μαζωνάκης την είχε στηρίξει στο ξεκίνημά της και η ίδια δεν το ξέχασε ποτέ. Η θλιβερή είδηση τη συνέτριψε.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Λένα Ζευγαρά είχαν μια πολύ στενή καλλιτεχνική σχέση, με αποκορύφωμα τη μεγάλη τους συνεργασία στη νυχτερινή Αθήνα το φθινόπωρο του 2024. Η πρώτη τους επίσημη καλλιτεχνική συνάντηση έγινε το 2020. Η Λένα Ζευγαρά είχε συμπεριλάβει στο προσωπικό της medley «Στα Πατώματα» τη μεγάλη επιτυχία του Μαζωνάκη «Εμένα πες μου ποιος».

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Το βράδυ της Παρασκευής (11-09-2026) η τραγουδίστρια, εμφανώς ταραγμένη από την ξαφνική απώλεια του αγαπημένου καλλιτέχνη με τον οποίο είχε συνεργαστεί στο παρελθόν, επέλεξε να μην κάνει δηλώσεις στα κανάλια αλλά να τιμήσει τη μνήμη του μέσα από τη μουσική.

Πάνω στη σκηνή ανέφερε χαρακτηριστικά: «Θέλω να αφιερώσω αυτή τη νύχτα στον Γιώργο Μαζωνάκη εκεί ψηλά. Το παιδί της νύχτας. Ο καλλιτέχνης ζει μέσα από τα τραγούδια του», είπε προτρέποντας το κοινό να τραγουδήσει δυνατά ώστε να ακουστούν μέχρι «εκεί πάνω».

Όπως είχε αποκαλύψει ο Γιώργος Μαζωνάκης το 2020, είχε ξεχωρίσει τη Λένα Ζευγαρά. Είχε πει χαρακτηριστικά: «Πριν από χρόνια, σε ένα νυχτερινό κέντρο της Αλεξανδρούπολης, είχα δει αυτό το κορίτσι και είχα μαγευτεί. Σήμερα την έχω δίπλα μου…».