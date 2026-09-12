Γιώργος Μαζωνάκης: Βίσση, Κοκκίνου, Θεοδωρίδου και Ασλανίδου τίμησαν τη μνήμη του με φορτισμένες αφιερώσεις

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε πρόωρα και αναπάντεχα από τη ζωή, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου του 2026, με συναδέλφους του να τιμούν τη μνήμη του με φορτισμένες αφιερώσεις. Άννα Βίσση, Έλλη Κοκκίνου, Νίκος Βουρλιώτης, Μελίνα Ασλανίδου, Νατάσα Θεοδωρίδου και τα Ημισκούμπρια, θέλησαν να πουν το δικό τους «αντίο» στον ερμηνευτή που έγινε συνώνυμο της επιτυχίας στην εγχώρια δισκογραφία.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης γνώριζε προσωπικά και είχε συνεργαστεί με τους συγκεκριμένους καλλιτέχνες. Όλοι τους, στάθηκαν στην ξεχωριστή ποιότητα του χαρακτήρα του αλλά και στο αστείρευτο ταλέντο που δούλευε από μικρό παιδί. Άννα Βίσση και Έλλη Κοκκίνου ερμήνευσαν το «Ανήκω σε μένα» σε συναυλίες τους. Ο Νίκος Βουρλιώτης το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά». Η Μελίνα Ασλανίδου με το «Ώρες Μικρές».

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Η Άννα Βίσση σε εμφάνισή της στην Κύπρο έκανε μία συγκινητική αναφορά στον τον Γιώργο Μαζωνάκη. Στη συνέχεια, κάλεσε τον κόσμο να τη συνοδεύσει στο τραγούδι που θα ερμήνευε. «Ελάτε να σιγοτραγουδήσουμε, μήπως και μας ακούσει. Ποτέ δεν ξέρεις… Εγώ νιώθω ότι το πνεύμα του είναι παντού», είπε και στη συνέχεια τραγούδησε μίας από τις επιτυχίες του Γιώργου Μαζωνάκη, το «Ανήκω σε μένα».

Με το «Ανήκω σε μένα» είπε το δικό της «αντίο» και η Έλλη Κοκκίνου σε συναυλία της.

Με τη σειρά του, ο Νίκος Βουρλιώτης κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας του με τον Χρήστο Χολίδη είπε το δικό του «αντίο». Ο ράπερ ζήτησε από τους θαμώνες του μαγαζιού να σκηκωθούν, ως φόρο τιμής στον Γιώργο Μαζωνάκη και στη συνέχεια τραγούδησε μαζί με τον συνάδελφό του το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά».

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Από την πλευρά της, η Νατάσα Θεοδωρίδου θέλησε να τον τιμήσει με ένα τραγούδι που συνήθιζαν να ερμηνεύουν μαζί στις συνεργασίες τους. «Θέλω να τον κρατάτε στην καρδιά σας. Να μας αγαπάτε εμάς τους καλλιτέχνες, γιατί είμαστε πολύ ευαίσθητοι άνθρωποι», είπε απεθυνόμενη στους θεατές, λίγο πριν τραγουδήσει.

Η Μελίνα Ασλανίδου εμφανίστηκε συγκινημένη πάνω στη σκήνη. Τραγούδησε τα πάντα, την αγάπη, τον καημό», είπε για να τραγουδήσει στη συνέχεια τις «Ώρες Μικρές».

Με το ίδιο τραγούδι επέλεξε να τιμήσει τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη και η Ιουλία Καλλιμάνη στην πρεμιέρα της.

Τα Ημισκούμπρια στην επετειακή συναυλία τους στη Θεσσαλονίκη για τα τριάντα τους χρόνια. Από τη σκηνή φώναξαν τρεις φορές το όνομα «Γιώργος Μαζωνάκης», με το κοινό να απαντά κάθε φορά: «Ένα κενό».

Η εξόδιος ακολουθία για τον Γιώργο Μαζωνάκη που πέθανε σε ηλικία μόλις 54 ετών, ενώ υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, θα τελεστεί στη 13.00 το μεσημέρι της Δευτέρας στον ιερό ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια, και θα ακολουθήσει η ταφή στο Γ’ Κοιμητήριο του Δήμου Αθηναίων.