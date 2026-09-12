Κατερίνα Λάσπα για Γιώργο Μαζωνάκη: Μόνο κακό στον εαυτό του έκανε, συγκινούμαι πολύ γιατί ξέρει και ξέρω

Κατερίνα Λάσπα και Γιώργος Μαζωνάκης υπήρξαν φίλοι και είχαν μοιραστεί αγωνίες σε δύσκολες περιόδους τους. Η παρουσιάστρια βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Μια Ελλάδα Παρέα» του OPEN, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, και μίλησε για την απώλεια του 54χρονου καλλιτέχνη που «πάγωσε» ολόκληρη τη χώρα.

Όπως ανέφερε η Κατερίνα Λάσπα, ο Γιώργος Μαζωνάκης προσπαθούσε να βρει «το φως και την ηρεμία». Πρόσθεσε πως έκανε λάθη και κακό στον εαυτό του. Έζησε από κοντά, όπως είπε, δύσκολες περιόδους του αείμνηστου τραγουδιστή. Ήξερε για τις προσπάθειες που έκανε να γαληνέψει η ίδια η ψυχή του.

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«Μόνο κακό στον εαυτό του έκανε. Αυτή ήταν η διέξοδός του αναζητώντας το φως του. Βαθιά μέσα μου αισθάνομαι ότι τώρα βρήκε το φως και την ηρεμία. Συγκινούμαι πολύ γιατί ξέρει και ξέρω» είπε αρχικά η παρουσιάστρια.

«Κολλητοί δεν ήμασταν, βρεθήκαμε όμως σε 2-3 από τις πολύ δύσκολες περιόδους του. Και υπάρχουν πολλοί Γιώργηδες εκεί έξω. Το μόνο που αναζητά η ψυχή τους για να είναι ο εαυτός τους, είναι πιο ουσιαστική αγκαλιά και αλήθεια» ανέφερε φανερά συγκινημένη η Κατερίνα Λάσπα.

«Η πίστη είναι η κινητήριος δύναμη για τα δικά μου σκοτάδια» είπε σε άλλο σημείο για το πώς διαχειρίζεται τα δικά της σκοτάδια.