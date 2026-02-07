Lifestyle

Η Μαίρη Συνατσάκη και ο Ίαν Στρατής έκαναν το πρώτο αεροπορικό ταξίδι με την κόρη τους

Το σχόλιο του Σπύρου Χατζηαγγελάκη και η φοβία της παρουσιάστριας
Μαίρη Συνατσάκη
Η Μαίρη Συνατσάκη

Η Μαίρη Συντατσάκη και ο Ίαν Στρατής είναι εδώ και τέσσερα χρόνια γονείς της μικρής Ολίβιας και βιώνουν μαζί της υπέροχες στιγμές ευτυχίας.

Το αγαπημένο ζευγάρι το Σάββατο (07.02.2026) πραγματοποίησαν το πρώτο τους αεροπορικό ταξίδι με την κορούλα τους. Η Μαίρη Συνατσάκη μοιράστηκε φωτογραφίες από το αεροπλάνο μαζί με την κορούλα της και έγραψε ένα συγκινητικό κείμενο για τα όσα βιώνει μαζί της. 

«Έρχονται αυτά τα μικρά πλάσματα με το άπλετο φως τους και φωτίζουν μέχρι το βαθύτερο σκοτάδι σου. Σε αναγκάζουν να το δεις κι εσύ και μετά… μετά σε παίρνουν από το χέρι και σου δίνουν την ευκαιρία να το διασχίσεις… για εσένα πλάσμα μου θα προσπαθώ πάντα να διασχίζω τα σκοτάδια και θα παλεύω να γίνομαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Sky is no longer the limit», ανέφερε στην ανάρτησή της η Μαίρη Συνατσάκη.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mary Synatsaki (@mairiboo)

Μάλιστα, κάτω από τις φωτογραφίες που μοιράστηκε στο Instagram η Μαίρη Συντατσάκη έκανε σχόλιο και ο Σπύρος Χατζηαγγελάκης, αποκαλύπτοντας ότι η παρουσιάστρια φοβάται τα αεροπλάνα. 

«Βρέθηκε επιτέλους ο τρόπος να μη φοβάσαι τα αεροπλάνα! Καλή απόλαυση στις εμπειρίες που ανοίγονται τώρα μπροστά σας», έγραψε ως σχόλιο στην ανάρτηση της πρώην συντρόφου του ο γνωστός ηθοποιός.

Lifestyle
